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民進黨前黨工遭性騷被問「妳為何不跳車」　一排藍勾勾湧入聲援

▲▼民主進步黨中央黨部（圖／資料照）

▲民進黨深夜發聲明致歉，強調將調查並進行懲處。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨一名女性前黨工指控，自己遭廠商導演性騷擾，卻被時任民進黨婦女部主任許嘉恬反問「妳為什麼不跳車？」貼文曝光後，引起各界關注，包括「雞排妹」鄭家純、網紅郭鬼鬼、民進黨市議員黃瓊慧、TVBS主播陳文越、國民黨議員李彥秀、國民黨市議員戴湘儀、王欣儀、民眾黨台南市分區主任江明宗在內等不少公眾人物也紛紛留言聲援。

女子在臉書回憶，她去年9月在車上遭一名導演性騷擾，事後曾向時任婦女部主任許嘉恬求救，但對方態度消極，不僅說她「還太年輕」，甚至反問她「妳為什麼不跳車？」、「妳怎麼沒有叫出來？」、「所以呢？妳希望我做什麼？」

女子解釋，當時她坐在座位中間，根本無法跳車。陪同的同事也緩頰，不是所有人都能在那種情況下自我保護。不料許嘉恬回應，「那妳們可以利用午休時間一個小時啊，去對面華山大草坪也好，手牽手一起練習大叫，甚至練習從我們部門大叫喊到前面民主學院。」

女子指出，許嘉恬之後告訴她「只要程序一啟動，大家都會知道妳被性騷擾，妳也知道黨部就這麼小，妳的名譽可能會造成受損，妳要考量到這些後果，以及妳有沒有辦法承受，妳確定要我去跟媒創中心講這件事情嗎？」

女子心寒地說，「那我知道意思了。」隨後輕聲闔上辦公室的門。之後，她沒有接到任何一通關切電話，反倒是同事不停接到，然而內容都是追問她有沒有散布什麼謠言，「這樣的人如今是黨中央的副秘書長。當時高舉著婦女權益旗幟的人未成為我的翁文方，我就要成為我自己的翁文方。」

貼文一出，黨內市議員黃瓊慧率先發聲，呼籲性平部積極協助提告，別再讓受害者遭受二度或三度傷害，「給妳一個大大的擁抱，妳委屈了」。長期關注性騷議題的「雞排妹」鄭家純除了在臉書轉貼此事，也親自留言「希望妳能被接住，並獲得公平正義」。

另外，國民黨議員李彥秀也留言聲援「讓人心疼，更讓人氣憤，很多事情不能就這樣算了！」民眾黨台南市分區主任江明宗也說，「你沒有錯，公開分享也幫助了許多可能受害的朋友，我們的社會總需要更多願意挺身而出的人才能進步」。

▼有極少數網友持陰謀論，結果被罵翻。（圖／翻攝自臉書）

▲▼民進黨前黨工遭性騷被問「妳為何不跳車」　一排藍勾勾湧入聲援。（圖／翻攝自臉書）

▲▼民進黨前黨工遭性騷被問「妳為何不跳車」　一排藍勾勾湧入聲援。（圖／翻攝自臉書）

▼公眾人物及各黨派市議員紛紛留言聲援。（圖／翻攝自臉書）

▲▼民進黨前黨工遭性騷被問「妳為何不跳車」　一排藍勾勾湧入聲援。（圖／翻攝自臉書）

▲▼民進黨前黨工遭性騷被問「妳為何不跳車」　一排藍勾勾湧入聲援。（圖／翻攝自臉書）

▲▼民進黨前黨工遭性騷被問「妳為何不跳車」　一排藍勾勾湧入聲援。（圖／翻攝自臉書）

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