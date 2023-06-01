　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

民進黨前黨工遭性騷爆吃案！李彥秀怒了：該給社會一個交代

▲▼李彥秀聯訪 港湖立委初選協調 游淑慧 侯友宜。（圖／記者屠惠剛攝）

▲李彥秀認為，民進黨應該給社會一個交代。（圖／記者屠惠剛攝）

記者柯振中／綜合報導

民進黨一名前女性黨工指控遭性騷，時任婦女部主任的許嘉恬的行為讓她相當失望，貼文引發軒然大波。對此，國民黨台北市議員李彥秀出面回應，看到受害者冷靜地說出故事，讓人感到心疼，也相當氣憤，現在既然話已說出口，就不能不了了之，民進黨該給社會一個交代。

李彥秀在臉書上譴責，看完受害者用平靜的語氣，訴說遭遇狼爪的故事，讓人感到心疼，也相當令人氣憤，現在既然受害者已經勇敢說出口，就不能讓這件事不了了之，民進黨應該給社會大眾一個交代。

本站「人選之人真實上演！民進黨爆性騷　受害人被反問：妳怎麼不叫出來」報導，這名受害者PO文指控，她過去在民進黨婦女黨部工作時，曾遭專案廠商性騷擾，當下十分害怕，於是轉而向婦女部主任許嘉恬求救。

不過許嘉恬聽完以後，卻是反問「所以呢？妳希望我做什麼」，讓她感到相當失望，似乎遇到這種事以後，不該有難過、生氣、大驚小怪的情緒，因為「它就是工作」，所有的否定情緒都該被停止。

▼民進黨婦女黨部黨工在執行工作任務時，遭專案廠商性騷擾。（示意圖／記者陶本和攝）

▲▼民進黨中央黨部。（示意圖／記者陶本和攝）

後來在數度與許嘉恬的對談中，受害者愈來愈失望，最後只能放棄追究，事後卻連一通關切電話都沒收到，反而是同事接到許多電話，被主任詢問「我有沒有跟同事散布她的謠言」，沒想到「這樣的人如今是黨中央的副秘書長。當時高舉著婦女權益旗幟的人未成為我的翁文方，我就要成為我自己的翁文方」。

對此，民進黨則回應，關於前婦女部同仁執行工作任務時，遭到承攬廠商性騷擾的事件，黨內嚴厲譴責任何利用職權性騷擾的情況，也為受害者至上歉意與慰問。

民進黨表示，當時的婦女部主任疑似沒有妥善處理、積極保護受害同仁，進而讓受害同仁內心更受傷，黨內深感遺憾，中央黨部秘書長接獲消息後十分重視，除了中止一切與該廠商的合作，也將拉高層級，由性平部主任、主席室主任共同調查。

民進黨提及，主席室主任、性平部主任成立調查小組，已與受害者見面談話、了解詳情，除了提供必要的協助、後續法律服務，同時也鄭重承諾，會繼續調查、懲處。

 

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
「人選之人」真實版！綠營爆性騷　受害人被反問：妳怎不叫出來
副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」　民進黨深夜道歉
全台薪資排行前3名出爐！　第一名「不是醫師」月領近28萬
全台轉乾？　鄭明典揭1警訊若持續「可能出梅了！」
颱風瑪娃「甩雨」大補水　這水庫是最大贏家

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨前黨工遭性騷爆吃案！李彥秀怒了：該給社會一個交代

民進黨女黨工遭「性騷吃案」　黃瓊慧：我們真的是進步的黨？

人選之人真實上演！民進黨爆性騷　受害人被反問：妳怎麼不叫出來

民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」　民進黨道歉：拉高層級調查

「新光公主」吳欣盈擬參選竹縣二選區　明拜會在地大佬

近800青年連署「反李正皓」提名恐撤銷！　鄭文燦回應了

500萬公務車闖紅燈被罰2700元　鍾東錦幫司機道歉：罰單我繳

駁涉「潤寅詐貸案」　曾銘宗反批民進黨：不做功課故意抹黑

談偷拍威脅案　婦援會執行長親解析：不告不代表沒發生

「行政院發言人」臉書啟用　林子倫：強化政策說明與社會溝通

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

衣櫃有鬼是真的？童年恐怖夢魘再現　《鬼出櫃》睡前千萬別看床底...

「摸奶飲料店」開7天出事 附近店家目睹男客被帶進

黃仁勳曝穿皮衣不用想配色　裡面沒裝散熱器：我很Cool

安孝燮救病患手遭鋼筋穿過　《金師傅3》演技爆發...看哭了！

北宜改管猴遭警棍抽打...員警視角畫面曝！新店分局：絕不護短

民進黨前黨工遭性騷爆吃案！李彥秀怒了：該給社會一個交代

民進黨女黨工遭「性騷吃案」　黃瓊慧：我們真的是進步的黨？

人選之人真實上演！民進黨爆性騷　受害人被反問：妳怎麼不叫出來

民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」　民進黨道歉：拉高層級調查

「新光公主」吳欣盈擬參選竹縣二選區　明拜會在地大佬

近800青年連署「反李正皓」提名恐撤銷！　鄭文燦回應了

500萬公務車闖紅燈被罰2700元　鍾東錦幫司機道歉：罰單我繳

駁涉「潤寅詐貸案」　曾銘宗反批民進黨：不做功課故意抹黑

談偷拍威脅案　婦援會執行長親解析：不告不代表沒發生

「行政院發言人」臉書啟用　林子倫：強化政策說明與社會溝通

台東市「麻辣江湖」火鍋店失火　老闆夫妻被救出1人無生命跡象

民進黨前黨工遭性騷爆吃案！李彥秀怒了：該給社會一個交代

福斯「ID. Buzz麵包車」長軸版首度亮相！動力續航更強、6／2發表

5億高中生墜樓前最後畫面曝光　他：遺體驗出新事證

中壢夜市攤商「當街開火車」！騎機車一次拉4攤　離譜違規全被拍

快訊／颱風環流發威！氣象局發布「9縣市大雨特報」　警戒區出爐

民進黨女黨工遭「性騷吃案」　黃瓊慧：我們真的是進步的黨？

克維斯拚開季4連勝　陳克羿生涯首戰統一獅

人選之人真實上演！民進黨爆性騷　受害人被反問：妳怎麼不叫出來

星二代入選「葛萊美導師」又獲邀到TED演講　18歲驚人成就曝光

老爺爺鼠寶堅持要躺躺！試探翻正「秒恢復上一動」

政治熱門新聞

「人選之人」真實上演　民進黨爆性騷

民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」　民進黨道歉：拉高層級調查

吳欣盈擬參選竹縣立委　明拜會在地大佬

民進黨爆性騷吃案　黃瓊慧：我們真的是進步的黨？

深夜拉柯文哲看海　郭台銘：都忘記了

快訊／排黑條款首當其衝！　陳致中發聲明：無語問青天

500萬公務座車闖紅燈　鍾東錦致歉：罰單我繳

大逆轉！身障者搭捷運遭誤指「吐痰抹把手」還被暴打　監委糾正北捷

近800青年連署「反李正皓」　鄭文燦回應了

新北副市長、副秘請辭拚輔選　她困惑：要選的不辭、輔選的辭？

快訊／不是大安！　時力徵召王婉諭參選竹縣第二選區

郭台銘連Call 5通電話　強拉柯文哲看海高呼「我們海誓山盟」

民進黨前黨工遭性騷吃案！李彥秀怒了

賴清德宣布6黨內強棒　林飛帆、吳沛憶入列

更多熱門

相關新聞

民進黨爆性騷吃案　黃瓊慧：我們真的是進步的黨？

民進黨爆性騷吃案　黃瓊慧：我們真的是進步的黨？

民進黨一名女性前黨工5月31日深夜在臉書發出指控，淚訴2022年9月在民進黨工作時，遭到長期合作的廠商摸胸性騷擾，但民進黨婦女部主任許嘉恬卻未給予協助，反而想息事寧人，引起網友憤怒。對此，「鄉民女神」桃園市議員黃瓊慧也留言安慰，並疑惑「我們真的是進步的黨嗎？」

「人選之人」真實上演　民進黨爆性騷

「人選之人」真實上演　民進黨爆性騷

民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」　民進黨道歉：拉高層級調查

民進黨副秘書長許嘉恬爆「性騷擾吃案」　民進黨道歉：拉高層級調查

駁涉「潤寅詐貸案」　曾銘宗反批民進黨：不做功課故意抹黑

駁涉「潤寅詐貸案」　曾銘宗反批民進黨：不做功課故意抹黑

第七會期過172個法案！　鄭運鵬：改革大、衝突少、法案多、共識高

第七會期過172個法案！　鄭運鵬：改革大、衝突少、法案多、共識高

關鍵字：

民進黨黨工性騷擾民進黨性騷擾民進黨性騷

讀者迴響

熱門新聞

T.O.P正式切割BIGBANG「塗掉團名」：早就退了

全台薪資排行前3名出爐！第1不是醫師

夏天必吃1水果！被讚是「天然威而鋼」

陳建州親妹重病住院24天　「等器官移植才有機會」

妻懷孕後不給碰！人夫「無性生活30年」崩潰求離

58歲楊繡惠突po超音波照！　

日夫妻拍18禁片2年撈5億？網曝秘辛：賺很大

即／北市公車壓住行人雙腳　女子痛苦哀號

83歲《教父》艾爾帕西諾又當爸！　小54歲女友懷孕8月

最大盜版網「RARBG」宣布關站

25歲女想逃離園區　遭性侵囚禁37天

住戶不繳管理費！管委會「悲情公告」讓人笑噴

股東怨股價　張安平：你賠多少我給你

全台轉乾？鄭明典揭台北上空1警訊：要出梅了

女網紅在泰遭下藥　被帶到KK園區性侵

更多

最夯影音

更多
砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險

砂石車突然「殺手級迴轉」　Run！阿伯棄車逃命超驚險
韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

韓男來台請小孩推薦美食　10歲弟「禮貌回應」網讚翻

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

妹子幫整骨下秒親下去　同事嚇壞飆罵：X林涼

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

口罩男妻被異性擁吻...她認了　為出軌道歉「生病後才幹這事」！

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

柴柴睡不好被帶去收驚　香爐前自己合掌上下拜拜

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面