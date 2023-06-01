民進黨前黨工遭性騷爆吃案！李彥秀怒了：該給社會一個交代

▲李彥秀認為，民進黨應該給社會一個交代。（圖／記者屠惠剛攝）



記者柯振中／綜合報導

民進黨一名前女性黨工指控遭性騷，時任婦女部主任的許嘉恬的行為讓她相當失望，貼文引發軒然大波。對此，國民黨台北市議員李彥秀出面回應，看到受害者冷靜地說出故事，讓人感到心疼，也相當氣憤，現在既然話已說出口，就不能不了了之，民進黨該給社會一個交代。

李彥秀在臉書上譴責，看完受害者用平靜的語氣，訴說遭遇狼爪的故事，讓人感到心疼，也相當令人氣憤，現在既然受害者已經勇敢說出口，就不能讓這件事不了了之，民進黨應該給社會大眾一個交代。

本站「人選之人真實上演！民進黨爆性騷 受害人被反問：妳怎麼不叫出來」報導，這名受害者PO文指控，她過去在民進黨婦女黨部工作時，曾遭專案廠商性騷擾，當下十分害怕，於是轉而向婦女部主任許嘉恬求救。

不過許嘉恬聽完以後，卻是反問「所以呢？妳希望我做什麼」，讓她感到相當失望，似乎遇到這種事以後，不該有難過、生氣、大驚小怪的情緒，因為「它就是工作」，所有的否定情緒都該被停止。

▼民進黨婦女黨部黨工在執行工作任務時，遭專案廠商性騷擾。（示意圖／記者陶本和攝）



後來在數度與許嘉恬的對談中，受害者愈來愈失望，最後只能放棄追究，事後卻連一通關切電話都沒收到，反而是同事接到許多電話，被主任詢問「我有沒有跟同事散布她的謠言」，沒想到「這樣的人如今是黨中央的副秘書長。當時高舉著婦女權益旗幟的人未成為我的翁文方，我就要成為我自己的翁文方」。

對此，民進黨則回應，關於前婦女部同仁執行工作任務時，遭到承攬廠商性騷擾的事件，黨內嚴厲譴責任何利用職權性騷擾的情況，也為受害者至上歉意與慰問。

民進黨表示，當時的婦女部主任疑似沒有妥善處理、積極保護受害同仁，進而讓受害同仁內心更受傷，黨內深感遺憾，中央黨部秘書長接獲消息後十分重視，除了中止一切與該廠商的合作，也將拉高層級，由性平部主任、主席室主任共同調查。

民進黨提及，主席室主任、性平部主任成立調查小組，已與受害者見面談話、了解詳情，除了提供必要的協助、後續法律服務，同時也鄭重承諾，會繼續調查、懲處。