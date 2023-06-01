只有今天！超商精品咖啡「買7送7」　指定冰品任2件0元起爽吃

▲7-11精品美式、精品拿鐵「買7送7」只有今天。（圖／7-11提供）



記者周姈姈／綜合報導

只有今天要買要快！就有超商祭出限時1天「精品咖啡買7送7」優惠，品項包含精品拿鐵、精品美式，可選中杯或大杯，愛喝咖啡的你可要把握便宜先買；另外，天氣熱大家搶吃冰，超商也推出冰品優惠，購買2件指定冰品最低0元起。

7-11 OPEN POINT APP行動隨時取推出「精品會員日」活動，今（1）日限時登場，可享CITY PRIMA 中杯精品美式或中杯精品拿鐵同品項買7送7、CITY PRIMA大杯精品美式或大杯精品拿鐵同品項買7送7、CITY PRIMA中杯精品冰燕麥拿鐵2杯120元。

另外，7-11也在6/27前推出「國際冰品節」活動，指定冰品任2支最低0元起，再加碼冰品集點GO，任1件集1點／任2件加贈1點，集滿可兌換指定冰品，還有7-11 APP同步玩，6/27前OPEN POINT會員每日可免費玩2次。

▲7-11獨家引進多款冰品，圖中這款為「森永瑪莉餅乾焦糖冰淇淋」，每一口都能品嚐超濃焦糖香。（圖／記者周姈姈攝）



▲夏季限定2款芒果甜點開吃。（圖／BAC提供，下同）

BAC夏季限定2款芒果甜點來了，首推敲碗再回歸的「鮮芒果奶油起司盒」，霸氣使用了整顆芒果，底層以香草戚風蛋糕作為基底，層層堆疊手工百香果醬、芒果鮮奶油，最頂層則鋪上滿滿鮮切芒果塊，還夾入法式奶油起司，每一口都罪惡爆表。

▲芒果巧克力蛋糕裡頭有滿滿芒果塊。

還有「百鑲鮮芒果蛋糕」，是選用70%比利時高級巧克力製成鬆軟湯種戚風蛋糕體，內層部分夾入酸甜百香果卡士達餡、芒果塊，頂層也擺上份量感十足的鮮切芒果搭配鮮奶油，大口咬下果香夾雜濃郁巧克力，肯定也不能放過，即日起於全門市開賣，售完為止。