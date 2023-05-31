鳳山圳被「偷排廢水」兇手抓到了　高市府出手！最重可罰300萬

▲鳳山圳被「偷排廢水」兇手抓到了，高市府出手！最重開罰300萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市環保局今（31）日下午接獲民眾反映鳳山圳水色異常，稽查人員立即巡查，發現鳥松區食品製造業者，將沒妥善處理好的食品加工廢水直接排至鳳山圳。環保局派員現場採集水樣送驗後，將依水污染防治法第30條規定，裁處3萬~300萬元罰鍰，另也要求該公司負責清理河川。

鳳山圳遭爆被偷排廢水，環保局派員赴現場採集水樣送驗，並量測現場水質pH 6.63、導電度2,520μS/cm、水溫30.6℃。後來發現是鳥松區食品製造業者佳○公司，部份清洗廢水未完全有效收集，且廢水處理設施處理功能不佳，將未妥善處理的食品加工廢水直接排至鳳山圳。

▲▼ 鳳山圳被「偷排廢水」兇手抓到了，高市府出手！最重可開罰300萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

環保局除立即命其停止排放廢水及清理河川外，並將依水污染防治法第30條規定，裁處3萬~300萬元罰鍰。由於食品製造過程中產生廢水中含有大量有機物經細菌分解後，易消耗水中溶氧，將導致鳳山溪污染，水體發黑、發臭，也容易造成魚體死亡。

另外，鳳山溪上游屬水污染管制區，環保局將持續針對鳳山溪加強稽巡查，在管制區內有違反管制項目規定者，將依水污法相關規定給予嚴懲。

環保局呼籲，鳳山溪沿岸業者應妥善處理廢水，切勿以身試法，非法排放污染環境，倘經查獲違規排放將依法予以重罰。市民朋友若發現水體異常、非法排放或其他污染情形，可撥打公害陳情專線07-7317600或1999，環保局稽查人員將會盡速前往稽查採樣，打擊不肖業者，共同維護高雄水體環境品質。