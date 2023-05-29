許願成真！超商「APP隨買跨店取」升級了　3大超殺功能一次看

▲超商APP隨買跨店取升級3大功能。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

許願成真！超商「APP隨買跨店取」超強功能升級3大功能了，即日起不僅開放所有品項通通可以「共享」，且針對不同品項還可以依需求分享不同共享對象設定，人數部分更是彈性，每項商品都可與10位親朋好友共享，商品愈多共享人數就可以更多，方便到不行，即日起正式上線。

▲全品項通通可以共享。

全家APP隨買跨店超強升級功能來了，繼去年推出「訂閱型商品共享」服務後，即日起再度祭出「3大超殺功能」，首推「全商品開放共享」，開放所有品項都可以共享，包括咖啡、鮮食、飲料、生鮮以及日用品等超過300項；再來是「全帳戶、單件商品2大共享模式」，消費者可選擇全帳戶商品一鍵共享，或針對不同商品依家人、朋友不同需求進行共享設定。

最後是「共享人彈性設定」，消費者若使用全帳戶一鍵共享，將可與10位親友共享，如選擇單件商品共享模式，每項商品則可設定不重複的10位友人，商品數愈多可共享人數就愈多，提醒全帳戶最多共享人數為10人，而單一品項則可再分別與不同10人共享，意指每種品項皆可和20不同人共享，方便性十足。

隨買跨店取共享設定含「帳戶全部共享」、「指定商品共享」，最多僅需3步驟即可完成設定，第一步驟為從隨買跨店取功能進入「分享商品」，並依需求選擇「帳戶共享」、「商品共享」，若為「商品共享」模式，第2步驟為「選擇共享商品」， 可挑選1個或多個商品進行共享，第3步驟則為「新增共享人」，只要輸入親友的手機號碼及暱稱，或選擇手機通訊錄匯入，再點選共享即完成；如選擇「帳戶共享」模式，第2步驟只要新增共享人並點選共享，就能一鍵共享帳戶中所有已購商品。