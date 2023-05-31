2023年最佳航空公司出爐　長榮名列第8「第一名是這家」

▲紐西蘭航空 (Air New Zealand)。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社雪梨31日綜合外電報導

紐西蘭航空公司「躺平」舒眠艙概念引發話題後，如今正式獲澳洲航空安全暨商品評鑑機構AirlineRatings.com評選為2023年最佳航空公司。台灣長榮航空排名第8。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，AirlineRatings.com表示，紐西蘭航空公司（Air New Zealand）預計於2024年推出的經濟艙Skynest舒眠艙，是評定這家航空公司取得第一名殊榮的重大因素之一。

AirlineRatings.com總編輯湯瑪斯（Geoffrey Thomas）告訴「CNN旅遊」（CNN Travel）說，紐航「向來創新、不滿足於接受現成的商品和座椅，而是更上一層樓」，他盛讚紐航的設計工作室和他們的成果，「這份針對經濟艙旅客福祉和舒適的專注，讓評審印象深刻」。

▲長榮航空被AirlineRatings.com評選為2023年全球第8名航空公司。（圖／長榮航空）

去年榮登AirlineRatings.com最佳航空公司榜首的卡達航空（Qatar Airways）今年落居第2，同時贏得了最佳商務艙、最佳餐飲以及最佳中東地區長途航空公司等獎項。

阿布達比的阿提哈德航空（Etihad Airways）排名第3；大韓航空公司（Korean Air）除了在年度最佳航空公司榜單拿下第4，還贏得最佳北亞地區長途航空公司獎；新加坡航空公司（Singapore Airlines）站上第5，另獲頒最佳頭等艙和最佳東南亞地區長途航空公司獎。

AirlineRatings.com評選的2023年最佳航空公司第6至第10依序為：澳洲航空（Qantas）、維珍澳洲/維珍航空（Virgin Australia/Virgin Atlantic）、長榮航空（EVA Air）、國泰航空（Cathay Pacific Airways）以及阿聯酋航空（Emirates）。