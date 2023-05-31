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社會 社會焦點 保障人權

小孩遭酒瓶攻擊！恐怖男尾隨逞凶　少年母不解：他在超商還讓位

記者許權毅／台中報導

台中傳出隨機攻擊案！豐原一名張姓男子酒後情緒失控，突然持高粱酒瓶攻擊2名國中生，嚇得國中生倒地不斷遮擋，口中不斷喊「對不起」。其中一名國中生媽媽今日表示，孩子跟同學放學，跑到學校對面超商休息，當時張男坐在休息區，還貼心讓出位子，3人併桌。過程中雙方沒有交集，不料被尾隨攻擊，痛批「像鄭捷事件怎麼辦！」

▲▼。（圖／記者許權毅攝）

▲台中傳出一名國中生遭酒醉男子隨機攻擊，頭部被高粱酒瓶重擊。（圖／家屬提供）

國中生媽媽表示，孩子上下課都是走這條路，平常也沒有遇過這名張男，今年才國一的孩子與同班同學相約，放學後一起到學校對面玩手機、喝飲料，當下看見座位區已經沒有空桌，而攻擊人的張男還挪出空位，示意國中生能夠坐在一起，3人就一起在位子上，沒有過多交集，不料2名國中生離開後，張男從後方尾隨，突然拿著玻璃製的高粱酒瓶重擊。

▲▼。（圖／記者許權毅攝）

▲▼媽媽說，國中生的頭部受傷，手部瘀青，當時雙方唯一交集就是在超商裡「併桌」。（圖／記者許權毅攝）

▲▼。（圖／記者許權毅攝）

媽媽說，孩子跟另名同學嚇壞了，孩子被重擊後倒在地上，不斷用手去遮擋攻擊，但是孩子身型瘦小，完全抵擋不住，只能口中不斷說「對不起...對不起...」，媽媽聽了心痛不已，也問孩子為何沒做錯事還道歉？孩子則說，害怕自己會再繼續被攻擊，只能趕緊示弱，向對方求饒，也想不通被攻擊的原因。

▲▼。（圖／記者許權毅攝）

▲▼男子原本在超商裡喝高粱酒瓶，後來尾隨國中生攻擊。（圖／記者許權毅攝）

▲▼。（圖／記者許權毅攝）

媽媽拿出驗傷單，孩子被檢測出腦震盪，當天回家後整個臉色蒼白，現在不太敢上學。另名同學也被檢測出輕微腦震盪，2人都需要再複診觀察。

據了解，該名張男曾因酒駕犯下公共危險罪，除此之外沒有其他傷害紀錄，並不在警方重點人物名單中，突然攻擊令人費解。

經查，該名張男疑似就住在超商附近，不過家屬不願證實，僅說該怎麼處理就怎麼處里。

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