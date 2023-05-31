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社會 社會焦點 保障人權

獨／還原現場！　國中生被隨機攻擊...醉男詭留1句：你們要當朋友

記者許權毅／台中報導

台中豐原2名國中生遭一名張姓男子隨機攻擊，2人被打到腦震盪、全身多處瘀青，同行的同學們透露，平常大家就會相約到超商打手遊《傳說對決》，當天有遇到正在喝酒的張男，張先是讓位，還對4人說「你們要當好朋友」，但孩子們聽不懂他的意思，也沒放在心上，受害的2人因為先離開要回家，結果竟被攻擊。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲台中傳出隨機攻擊事件，2名國中生同行少年還原當天過程。（圖／記者許權毅攝）

事發在23日16點多，當時正是國中放學時間，遭攻擊的2名國中生與平常一樣，和同班同學一起到學校對面的超商喝飲料、打電動。由於該間超商座位不多，孩子們都會併桌，也會有禮貌地詢問「這邊有人坐嗎？」孩子還原當天狀況，4、5人或坐或站在位子邊，張男讓位給他們後，突然搭話說「你們4個要當朋友」，但張男看上去醉醺醺，加上不解意思，國中生們沒有多加理會，繼續打電動。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲超商就在學校對面，是該國中許多學生放學後的休息處。（圖／記者許權毅攝）

17點左右，遭打的2人因為要趕回家，便一起準備要離開，此時張男卻拿著高粱酒瓶尾隨，在馬路邊突然重擊2名國中生頭部。2名孩子身型瘦弱，突然被攻擊嚇壞了，不斷用手去遮擋攻擊，口中不斷說「對不起...對不起...」向對方求饒，另名國中生雖然還站著，但也受到輕傷，站在一旁嚇到不知所措。

▲▼張男原本在超商喝53度的高粱酒，突然尾隨同桌的國中生攻擊。（圖／家屬提供、記者許權毅攝）

目擊同學說，發生2人被打的事情後，老師特別在班上宣導，要大家上下課留意安全，儘快回家不要在外面逗留。而被打的2人現在也都不會到超商玩，直接回家。此外，同學們也說，在這邊超商很久，都不曾看過張男，當天還是第一次。

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲媽媽拿出驗傷單，可見該名國中生有多處擦挫傷、腦震盪，仍須密切觀察。（圖／家屬提供）

遭毆打家屬表示會提告到底，痛批張男竟攻擊無回擊之力的國中生。豐原分局表示，目前已將張男依傷害罪嫌函送台中地檢署偵辦中。

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