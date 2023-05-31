隨機攻擊！2國中生遭惡男酒瓶猛K頭　打到腦震盪...狂喊對不起

記者許權毅／台中報導

台中市驚傳無故攻擊案！豐原一名張男23日在豐東路上遇到2名國中生，竟毫無理由突然持酒瓶攻擊對方，其中一名國中生被打倒在地，張男用腳補踹後快步離去。家屬氣憤表示「孩子連跟他對視都沒有，竟被酒瓶攻擊頭部，孩子摔倒還一直說對不起，這是什麼社會！」豐原分局接獲報案後展開調查，將張姓男子帶回說明，依傷害罪函送。

家屬發文指出，23日放學時間，孩子與同學從便利商店走出來，遭疑似喝醉的不明人士持酒瓶毆打，導致身上有多處瘀青，經豐原醫院診斷更發現有腦震盪，現在莫名還會頭痛。

▲台中傳出無故攻擊案，一名張男手持酒瓶狂揍2名國中生。（圖／翻攝Facebook／爆料公社）



家屬表示，被攻擊的地點一旁就是警察局，孩子只是跟他擦身而過，連對到眼都沒有，更不用說有說話得罪對方，結果你直接拿酒瓶往孩子頭上打，孩子被打到摔倒在地還怕到一直跟你說對不起！這是什麼社會啊？到底現在治安是出了什麼問題！莫名其妙被不認識的打，還要跟對方道歉？

豐原分局指出，本案發生在23日16時50分，2名被害國中生由家屬陪同於同日19時報案，兩名少年無故遭張姓犯嫌毆打，經驗傷後對張男提告。警方當下前往張嫌家中帶案說明，全案依傷害罪函送偵辦。