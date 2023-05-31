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19歲女大生遭霸凌墜樓亡！加害者傳保送熱門科系...校方回應了

19歲女大生不堪霸凌墜樓輕生。（示意圖／Pexels）

▲19歲女大生不堪霸凌墜樓輕生。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

近日大陸福建農業職業技術學院一名19歲的女大生，疑似因為不堪室友們霸凌，從宿舍13樓墜樓身亡，據說室友出事後還能保送理想科系。對此，校方也做出回應。

《子坤網絡自媒體作者》報導，大一女生疑似被8名室友霸凌，從13樓墜樓身亡。死者朋友說，當天女大生要去上課和用餐，到了晚上回宿舍，因為忘了帶鑰匙，敲了幾分鐘門才進去，晚間8點初她就墜樓身亡，而她曾向自己提過被幾名室友孤立，曾找輔導員調解想換宿舍。

另外一名女子的高中同學也發文說，死者曾跟她抱怨跟室友處不好，在去年12月初想換宿舍，過了幾天，室友還故意不幫她開門，把她的個人物品都往外丟。《北青報》報導，一位校方工作人員證實此消息，當天他們立即報警，但對於是否遭受霸凌一事，還在調查中，網傳的霸凌室友能保送科系，和事實不符。

《九派新聞》報導，死者一名家屬說，老師稱女子墜樓是因為家庭因素，不是學校管理不當的問題。另名家屬也表示，女子個性文靜，她家境不富裕，媽媽又有尿毒症，因為每天要做透析現在回老家，爸爸還在等待警方調查結果，而他曾在事發前的下午跟女生聊天，聊到要參加婚禮的事，沒想到當天就發生這樣的憾事。

也有網友說「我看了一些網友上傳的學校內部文件，說是因為失戀；也看了一些網友的爆料，說是因為遭遇到了同宿舍的霸凌，當然，更看到了家屬的發聲，轉述老師的話，是因為家庭矛盾，截止目前，唯一沒有看到的是警方的發聲。」

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