早午餐店裝修出現「仙女工班」！深Ｕ火辣上陣　旁邊公園爸爸變多了



▲屏東一家早午餐店，最近找來設計公司幫忙進行牆面裝修時，來施工的居然一對火辣的「仙女工班」。（圖／翻攝自記者新聞網）

圖文／CTWANT

一般人認知在居家、店家裝潢、整修時的工班人員，大家多以為是以男性為主的環境。但最近在屏東縣恆春鎮卻出現超吸睛的工班，師傅竟是穿著清涼小可愛、仙女等級的年輕正妹工班師傅，兩位正妹不論攪拌油漆、補土都專業，工作能力不輸男性師傅。由於該店面是在一處共融公園旁邊，有人就發現，陪孩子來公園玩耍的爸爸默默增加了。

屏東恆春鎮最近有2名穿著小可愛的辣妹工班人員，受委託塗料的早午餐店業者委託，來擔任外牆塗料師傅。其中一名藝術塗裝師傅傅旻真提到，她之前的工作是做行銷企劃相關，但從小很喜歡畫畫，之前也創過自己的純手繪創作品牌，後來偶然看到有師傅在用水泥創作，覺得很特別，因此很積極地跟師傅學這些，一腳踏進外牆塗料師傅的領域。

而委託塗料的早午餐店業者表示，當初是看上專業才找來這家工班，沒想到是辣妹師傅過來做牆面塗料設計，幫助他們這家尚未開張的小店，已經吸引不少目光。

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而由於兩位仙女工班團隊的好手藝，不論攪拌油漆、補土，或是施做牆面塗料設計，2位正妹做事的風采跟技術都太亮眼，有民眾打趣的說，感覺來公園附近帶孩子玩的爸爸增加了；還有人也笑稱，「家裡的牆壁似乎該找人整修了」。

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