上學途中「早餐店砍人+超商被砸」　這裡2天4刑案...居民怕爆

▲▼ 八里大崁國小旁這2天陸續發生多起刑事案件 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容／新北報導

新北市八里區這兩天不平靜！民眾投訴，新北市八里區自昨30日起在學、鬧區陸續發生4起刑事案件，包含龍米店、大崁店、觀海店超商遭砸，以及今天通勤時間，大崁國小旁的早餐店又驚傳砍人案，令民眾相當擔憂，深怕歹徒傷害無辜。新北市議員鄭宇恩痛批「新北進入治安黑暗期」；大崁國小校長謝正平則表示，校方將加強巡守。

新北市八里區昨30日接連發生超商遭砸事件！歹徒在超商營業時間分別闖入八里區龍米店、大崁店、觀海店，利用各種利器將大片玻璃遭砸毀，犯後囂張逃逸，畫面怵目驚心，民眾嚇壞趕緊報警，警方做完筆錄後認定是「私人裝潢糾紛」偵查辦理，但社區人心惶惶，就怕這群惡煞行兇過程傷害無辜。

此外，今天上午近7時許的通勤時間，八里大崁國小周圍再度發生砍人事件，一位39歲陳男在學區早餐店用餐，被一名男子持西瓜刀砍傷臉、手臂和背部，滿身血送醫治療，起初，這名被砍男子原本表示根本不知道與誰結怨，後續才知是去年糾紛被對方復仇，警方後續依個人財務糾紛辦理，而砍人嫌犯隨後也帶著刀械赴派出所投案。

面對近日治安事件頻傳，大崁國小校長謝正平表示，上週五（26）日地方派出所長才到學校宣導，沒想到一周後就發生數件治安事件。學童進出校門後，將要求導師、巡守隊加強巡邏，以維護校園安全，另外，也會加強環境清潔，避免讓學童看到血跡斑斑的畫面，要給學童安心的學習空間。

國民黨議員陳家琪表示，她將要求警分局有強力作為，並要求事件發生後趕快清理環境，避免影響無辜的民眾；民進黨新北市議員鄭宇恩則痛批，「黑幫氣焰越來越猖狂，讓警方防不慎防，難以壓制，就是看中侯友宜無心市政，家裡沒大人！」對此，蘆洲分局則表示，不管是歹徒狂砸超商，或是早餐店傷人事件，均已掌握其身分。