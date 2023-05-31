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觀望美債上限表決進展　美股走勢分歧

▲▼美股,道瓊,美股下跌,華爾街。（圖／達志影像／美聯社）

▲美股今天走勢分歧。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社紐約30日綜合外電報導

儘管美國總統拜登和國會共和黨領袖就調高舉債上限達成協議，投資人觀望美國國會提高美債上限表決進展，美股今天走勢分歧。

道瓊工業指數下跌50.56點或0.15%，收33042.78點。

標準普爾指數微漲0.07點或0.00%，以4205.52點平盤作收。

那斯達克指數小漲41.74點或0.32%，收13017.43點。

費城半導體指數小漲3.721點或0.10%，收3549.390點。

 

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