新冠流感夾擊燒到端午！今起口罩「4場所仍強制戴」

▲今日起進出醫療院所仍然要戴口罩，資料照。（圖／記者屠惠剛攝）

記者洪巧藍／台北報導

國內目前正在新冠第四波Omicorn疫情，流感上周重症、死亡通報也創本流感季新高，2種呼吸道傳染病同時在社區中流行，疾管署副署長羅一鈞預估6月份至端午前疫情都處於上升階段。疾管署也確定延續口罩政策，今（5/31）日起「醫療機構、醫事機構、一般護理之家及老人福利機構」等4場域持續列為應戴口罩場所，不過「長照等機構」與「救護車」2類場所則放寬，改為建議佩戴口罩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲調整口罩規定。（圖／疾管署提供）

疾病管制署昨（30）日公布上周平均每日新增208例COVID-19本土個案(併發症)，比起前一周增加3%，每天增加20死，也比前一周略增，整體疫情持續升溫。另變異株檢測方面，本土個案中XBB已經成為本土主流病毒株，且其中還有13例大角星（XBB.1.16）。

另一方面，流感疫情也升溫，疾管署監測上周新增32例流感併發重症，7例死亡，創本流感季單周新高，監測也發現社區A型流感H1N1與H3N2共同流行。羅一鈞表示，各項指標來看，新冠疫情在未來2周都會呈現上升趨勢，整個6月都是疫情高點；流感疫情方面，估計6月中旬、端午之前都是疫情上升階段。

▲疾管署發言人羅一鈞說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

國內新冠防疫政策今年陸續鬆綁，2月20日室內口罩禁令解除，3月20日輕症免隔離、4月17日口罩再鬆綁，取消公共運輸口罩令，僅剩醫療機構相關場域的口罩規範，5月1日則正式防疫降階，新冠改類、指揮中心解編。

疾管署指出，因應近期新冠疫情有升溫現象，又醫療機構、醫事機構屬高感染傳播風險場所，且老人福利機構照護者多為感染後易導致嚴重併發症或死亡之脆弱族群，為保護民眾及機構人員健康，自112年5月31日起「醫療機構、醫事機構、一般護理之家及老人福利機構」等4場域持續列為應佩戴口罩場所，並維持裁罰規定。

其他「長期照顧服務機構、榮譽國民之家、兒童及少年服務機構、身心障礙福利機構」及「救護車」等2類場所則放寬，改為「建議」佩戴口罩。

▲疾管署疫情中心副主任李佳琳說明最新疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

疾管署日前說明，3月20日輕症免通報新制上路前，只要是新冠陽性個案就通報的時期，統計中重症個案約占1%，以此回推目前併發症約200多例，每日實際陽性個案人數可能落在2萬例左右。

針對這一波疫情是否天選之人特別容易中招，羅一鈞表示，因為輕症免通報，沒有很準確資料比對，初估這一波重複感染個案占比約在15%~20%，相當於每天有3000～4000人重複感染，但反過來說，80%~85%確診者是先前沒有感染過的。羅一鈞分析，其實每一波疫情狀況類似，都是沒感染過的人為主，這次則也有重複感染比例增加，兩種情況都會看到。

至於流感，上周流感死亡個案中有一名年僅7歲女童，本身沒有慢性疾病、打過本季流感疫苗，但染流感併發腦炎、心肌炎，發病到死亡僅3天。羅一鈞表示，個案接種疫苗時間已經超過半年，且近期流感流行病毒型別轉換中，感染A型流感H1N1已經和先前疫苗的抗原有稍微差異，不能說打過疫苗就不用擔心。

▲疾管署提醒，預防新冠肺炎要注意手部衛生與咳嗽禮節。（圖／疾管署提供）