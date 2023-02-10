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別因低溫錯過孩子補鈣好時機！鮮乳聰明入菜輕鬆做

▲▼瑞穗鮮乳。（圖／瑞穗鮮乳提供） 

▲冬天鮮乳喝得少，小心錯過孩子的黃金成長期。（圖／瑞穗鮮乳提供）

消費中心／綜合報導

冬天太冷不想動？鮮乳太冰不宜冬天喝？小心這些迷思讓孩子錯過黃金成長期。今年冬天「寒」意十足，霸王級低溫一波接一波報到，不僅日曬減少、活動量降低，氣溫改變同樣也會影響生活及飲食習慣，以往每天早上起床早餐一定有杯鮮乳，補充孩子一日所需的鈣質，入冬之後不知不覺減少喝冷飲，鮮乳也喝得少了，但孩子的成長不等人，別讓氣溫影響，錯過補鈣好時機！

冬天減少喝鮮乳，成長也跟著進入冬眠期嗎？根據衛福部國健署指出，乳品提供蛋白質、鈣質、維生素B2等，而根據調查顯示，有8～9成的國人乳品攝取不足，尤其對處於生長期的孩子來說，蛋白質可幫助肌肉生長、鈣質有助於骨骼正常發育，國健署更建議國人每天「早晚一杯奶」，可提供一日所需50%鈣質（以成年人每日1000毫克建議量計），在冬季擔心鮮乳太冰涼？別擔心，鮮乳熱熱喝也沒問題！來杯香甜濃醇的瑞穗鮮乳，暖胃暖心又能持續補鈣。

▲▼鮮乳,蛋白質,鈣質,瑞穗鮮乳。（圖／翻攝自PEXELS、瑞穗提供）

▲鮮乳不只可以熱熱喝，還能入菜做出各種美味料理，冬天也要持續飲用鮮奶補充鈣質（圖／瑞穗鮮乳提供）

鮮乳除了直接喝之外，入菜絕對是超百搭的料理方案！跟著瑞穗鮮乳的冬季暖心食譜，輕鬆端出三道富含鈣質、營養美味的鮮乳料理，多樣化口味讓人吃了還想再吃。

元氣滿滿鮮奶玉米濃湯

步驟一：將洋蔥、火腿切丁。

步驟二：鍋中放入無鹽奶油，將洋蔥與火腿下鍋拌炒之後，再放入玉米粒。

步驟三：接著倒入瑞穗鮮乳，小火煮滾後加入2大匙鮮奶油，拌勻後濃郁香醇的鮮奶玉米濃湯就輕鬆上桌！ 

▲準備幾樣食材，簡單的步驟就能做出美味的鮮奶玉米濃湯。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

頭好壯壯鮮奶燕麥粥

步驟一：鍋中倒入瑞穗鮮乳、小火煮滾後加燕麥攪拌至濃稠。

步驟二：接著以2大匙冰糖調味，拌勻後起鍋。

步驟三：放上喜歡的水果，香甜暖心的鮮奶燕麥粥就完成！搭配新鮮水果，果香＋奶香，讓孩子一口接一口，當正餐、點心都合適。

▲鮮奶燕麥粥當正餐、點心都合適。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

精神亮亮鮮奶蒸蛋

步驟一：將蛋打散後倒入瑞穗鮮乳、過篩到碗內。

步驟二：放入電鍋，外鍋加一杯水，鍋蓋預留一點空隙，等待電鍋跳起來。

步驟三：在蒸蛋上撒上蔥花即完成口感滑嫩、營養十足的鮮奶蒸蛋。

▲大人小孩都愛的蒸蛋，加上瑞穗鮮乳，就變能奶香濃郁、口感滑嫩的鮮奶蒸蛋。（影／取自YouTube，如遭刪除請見諒）

身體每天都要攝取的營養，別讓氣溫成為阻礙！誰說鮮乳只能喝冰的？以往喝鮮乳都是直接從冰箱拿出來倒了就喝，現在跟著瑞穗鮮乳學會鮮乳入菜料理手法，不僅可以變換口味，也能讓孩子吃進更多營養。冷熱都好喝的瑞穗鮮乳，不只是餐桌上的神隊友，更是孩子成長過程中關鍵的Pro級幫手。

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關鍵字：

鮮乳蛋白質鈣質瑞穗鮮乳

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