【廣編】禁止孩童吃零食就是對孩子好？營養師程涵宇籲：養成正確糖份攝取習慣

▲程涵宇營養師提醒家長可透過產品標示確認營養成份，也應教育孩子正確挑選的方法。

圖、文／統一企業提供

「營養師，我家寶貝愛吃糖，該嚴格禁止嗎?」營養師程涵宇在臉書上的貼文，引發家長熱烈討論。營養師也進一步呼籲家長聰明用「正確挑選、控制份量、假日限定」的「Happy Hour三準則」，在滿足孩子口慾的同時兼顧營養健康需求。

Happy Hour準則第一步—正確挑選。營養師提醒，家長除了自己可以透過產品標示確認營養成份外，也應教育孩子正確挑選的方法，避開沒有營養價值的空熱量飲料。以孩童早餐常喝的調味乳為例，挑選時要注意不是所有調味乳都是鮮奶做的。選擇以鮮乳製成、且生乳含量達50%以上的冷藏調味乳，不僅較新鮮、還能攝取到蛋白質、鈣質等有助牙齒骨骼正常發育的營養素，還能喝到鮮乳的新鮮口感。

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Happy Hour準則二則是控制份量。營養師說明，添加糖的攝取量不宜超過總熱量的10%[2]，若以7-12歲的學童每天2000-2200的熱量建議[3]換算，約為50-55公克的糖份。如果孩子當天有攝取含糖的零食或飲品，家長也應該有意識降低其他餐食中的糖類添加比例。

Happy Hour準則三─「假日限定」。營養師強調，正值成長期的孩童每天都應喝足兩份（一份240ml）鮮奶，因此家長平日仍應選擇鮮乳做為補充鈣質的管道。而調味乳則可在假日帶孩子去野餐、遊玩時有限度的解封，搭配穀物餅乾、果乾等同樣含有營養價值的美味零食，滿足孩子的口慾與出遊的儀式感。