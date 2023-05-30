盧秀燕六都滿意度奪冠　中市議員曝「掌握民心」是關鍵

▲台中市長盧秀燕獲遠見雜誌民調五星首長。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

遠見雜誌30日公布縣市首長民調滿意度，台中市長盧秀燕奪下任內首座五星市長，且滿意度72.6%為六都最高。從6年前民調墊底，到如今深得民心、獲雙料冠軍，台中市議員黃佳恬分析，盧秀燕是女性執政，做事上多了幾分細膩，也把台中市民當家人照顧，每每發生重大社會案件，總會親自到場慰問，讓市民感到備受重視；另外，除了社會住宅與公托超前，青年失業率也低，加上疫情期間將台中市管理的井然有序，因此深受市民信賴。

根據遠見雜誌「2023縣市長施政滿意度調查」指出，有「媽媽市長」之稱的台中市長盧秀燕，滿意度較去年提升超過10.7個百分點，來到72.6%，施政分數則達74.1，皆為六都榜首。此外，盧秀燕也從去年的4星上升至5星，獲得今年的最佳進步獎。

【從民調倒數，變成六都滿意度最高，盧秀燕有何特質？】

台中市議員黃佳恬表示，盧秀燕雖身為女性，說話溫柔，但她也有其堅持與堅定，例如中火問題，盧不畏懼中央開罰，堅持改善空汙，到現在民眾只要抬頭看看天空就能感受到有明顯改善；社會住宅、公托進度超前，將零到一百歲的市民朋友都照顧得很好，還有即將完成的綠美圖、國際會展中心，都能讓市民感受到盧的超強執行能力。

黃佳恬接著說，盧秀燕2任首長期間恰逢疫情，台中首創快打站，便利市民快速接種疫苗，且一旦有疫情足跡出現，盧也能快速將其控制，這也是盧深受市民信任的原因之一。

【與其他縣市首長有何差異性？】

黃佳恬指出，她曾在議會質詢時，大讚盧秀燕有3高，即是「IQ高、EQ高、顏值高」，她認為盧秀燕在公開發言時，即使遭到不同陣營質疑，都不會去攻擊對方，更不會口出惡言，不像以前民代互相叫罵，早年市議員逞兇鬥狠的時代已經過去了，不僅觀感不好，更帶給小孩子最不好的示範，因此盧秀燕溫文儒雅的說話態度與做事方式，對年輕朋友是一大加分。

另外，每逢重大社會案件，盧秀燕必會親自到場，給受害家屬一個擁抱及慰問，黃佳恬說，「當所有台中市民甚至是全國民眾看到盧的舉動，都會覺得真的很貼近民心。」

▲台中市議員黃佳恬。（圖／截取自黃佳恬臉書）