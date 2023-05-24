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社會 社會焦點 保障人權

女站務員好意引導視障者　突遭勾頸埋肩猛蹭...求償20萬結果曝

▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲女站務員引導視障者阿飛出站，卻遭環頸貼臉搜擾，她憤而提告並求償20萬。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者蔡怡萍／台南報導

視障者阿飛（化名）搭火車到台南新營站，出站時由一名女性站務員引導，阿飛卻在搭乘電梯時、用手勾住站務員脖子，並將頭埋近她的肩膀，女站務員認為阿飛故意貼近她的臉頰、感到被冒犯，提告並求償20萬，法院依性騷擾罪處阿飛拘役20日，民事部分須賠償站務員2萬元。

判決指出，47歲的視障者阿飛，2022年8月21日晚間搭火車抵達台南新營站，接受一名女性站務員引導出站，但2人搭乘電梯時，阿飛卻突然將搭在站務員肩上的手，轉而勾環住她的脖子，並將頭整個埋在她的右肩、右臉附近，女站務員嚇了一跳，覺得這些舉動冒犯到她，決定向鐵路警局報案。

檢警調查，阿飛將原本搭在站務員肩上的手，轉而在對方的背、頸部游移，趁電梯空間狹小的機會，將頭靠近對方身體，利用站務員的好意協助，刻意碰觸對方引發她的嫌惡之感，依性騷擾防治法將阿飛起訴。

阿飛坦承有靠近接觸站務員，但辯稱當天是身體不舒服，才有這樣的舉動，法院審後，依性騷擾罪處阿飛拘役20日，可易科罰金；而民事部分，站務員對阿飛求償20萬撫慰金。

簡易庭認為，阿飛行徑已致站務員感受到性別冒犯之嫌惡感，身心受創，精神上受有痛苦，審酌後賠償金以2萬合理適當，仍可上訴。

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