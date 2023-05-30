im.B案延燒！前行政院顧問遭拘提　黃國昌曝地下室百萬高檔原酒來源

▲黃國昌爆料曾耀鋒買了數百萬的Whisky，藏在陳振坤經營的旅館地下室。（圖／翻攝黃國昌臉書）



記者杜冠霖／台北報導

檢警偵辦im.B詐騙吸金案，與主嫌曾耀鋒交往甚密的前行政院政務顧問陳振坤30日遭拘提到案，檢警還查獲多達6-7百瓶的噶瑪蘭solist vinho 高檔葡萄酒桶威士原酒、市值240萬，前立委黃國昌表示，自己去宜蘭訪查數個地點，終於在陳振坤經營的旅館地下室找到這批威士忌，就具名向北檢陳報，如今終於將陳振坤拘提到案。呼籲檢調徹查、還被害人公道。

黃國昌表示，自己在5月16日的臉書發文中，公開呼籲檢調應深入偵辦在 im.B 詐騙吸金案中，行政院前政務顧問陳振坤是否涉及幫助曾耀鋒與張淑芬這對主嫌脫產侵害債權與洗錢的犯罪行為。

黃國昌指出，除了不動產的脫產之外，自己也接到關於隱匿貴重物品的檢舉。其中，包括了一名政治人物帶著曾耀鋒去Kavalan買了數百萬的Whisky，然後藏在陳振坤經營的旅館地下室。

黃國昌表示，我們去宜蘭訪查了數個地點，終於在慕夏精品旅館（宜蘭市新民路62號）找到了這批威士忌。然後，就具名檢附證據遞狀向台北地檢署陳報，請求檢察官發動搜索。剛剛看到新聞出來了，台北地檢署今天發動搜索，查扣到這批Whisky，也將陳振坤拘提到案。

黃國昌指出，希望陳振坤能夠有點良心，好好交待曾耀鋒用詐騙來的錢購入的貴重物品，到底藏在哪裡，包括價值上千萬的麥拉倫跑車！也敬請檢調繼續加油，徹查所有不法犯罪所得的金流，還給被害人公道。