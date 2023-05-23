快更新！iPhone新漏洞出現　駭客可「入侵手機」

▲駭客可透過漏洞入侵手機。（圖／CFP）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果設備資安管理標準廠商 Jamf發布文章指出，iPhone上存在ColdInvite 漏洞，駭客可以利用 iOS 系統中的已知ColdIntro 漏洞，而這個漏洞會影響iPhone與iPad的多款機型。

蘋果去年發布了iOS 15.6.1 更新，修復了 ColdIntro 漏洞。ColdIntro 漏洞是從顯示協處理器（DCP） 引入惡意代碼到AP 內核，而本次發現的ColdInvite 漏洞是允許攻擊者繞過DCP，直接進入到 AP 內核。

駭客雖然無法利用 ColdIntro 和ColdInvite 漏洞完全接管設備，但可以利用協處理器獲取內核的讀寫權限，從而侵入設備產生更大的破壞力。

受影響的蘋果產品列表包含 iPhone 6s及更新機型、iPad Pro（所有機型）、iPad Air 2 及更新機型、iPad第5 代及更新機型、iPad mini 4 及更新機型，以及安裝 iOS 15.6（及舊版iOS）的 iPod touch（第 7 代）。 iPhone 12（及後續機型），安裝iOS 14 至16.4.1 版本。

蘋果日前發布的iOS 、 iPadOS 16.5 更新已經修復了ColdInvite 漏洞（追踪編號CVE-2023-27930），也呼籲用戶盡快升級。