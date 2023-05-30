南投林管處與屏科大共創山林教室　指導偏鄉學童組裝國產材課桌椅

▲南投林管處與屏科大捐贈偏鄉小學國產材課桌椅、進行組裝教學。（圖／南投林區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

林務局南投林區管理處與國立屏東科技大學木材科學與設計系合作，29日在草屯鎮平林國小及雙冬國小2間徧鄉國小，辦理國產材課桌椅捐贈和組裝教學活動：先捐贈每間學校30組課桌椅，再由2單位人員教導學童們如何使用簡易的工具，親自組裝自己的課桌椅，並從旁解說所使用的國產材特性。

南投林管處指出，學校課桌椅規範以及常見設計，是教育部早在民國86年所訂定的規格，已歷經將近30年的歲月，適可重新運用國產材（柳杉）去設計符合人體功學，且可依不同身形調節的課桌椅，以因應孩童的需求。

林管處說明，在學童親自參與的過程中，可產生動手做的自信心及惜物的觀念，並透過體驗課程，讓學童實際的接觸真實的工具及材料，進而培養孩子的動手能力、創作能力、思考能力、團隊協作能力，並發掘孩子們的喜好與天賦。

林管處表示，2017年為國產材元年，林務局積極推動國產材利用，希望在2027年國產材自給率能達5%，逐步復甦臺灣林業，培育木材收穫及加工專業人才也是重要課題之一，因此除推廣國產材有效及永續利用，加強產業鏈之運作，更應讓林業教育從小扎根，透過本次辦理國產材課桌椅組裝教學活動，將設計及工藝結合在一起，創造出具有美學深度的課桌椅，讓國人從小接受到美學的薰陶，並藉由使用國產材的自然材料讓孩子學習森林對自然環境所帶來保護及如何善用國內豐富天然資源。