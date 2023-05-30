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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘剛贈「和平宣言」　賴清德：真正的和平是擁有主權的和平

▲▼ 郭台銘、賴清德金門同台 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲賴清德與郭台銘今天上午在金門同台。（圖／記者林名揚翻攝）

記者呂晏慈／台北報導

鴻海集團創辦人郭台銘30日上午與民進黨總統參選人賴清德在金門浯島城隍廟獻典儀式上同台，郭將「和平宣言」送給賴，強調兩岸若不談判、不溝通，就永遠沒有和平的可能。不過，賴清德稍早在競選活動演講表示，台灣每個人都追求和平，也沒有任何一個政黨想要戰爭，真正的和平是擁有主權的和平，「和平協議如果有效，西藏今天不會這麼慘，那全世界就沒有所謂的戰爭了」。

賴清德今天中午出席金門縣信賴台灣之友會成立大會時表示，希望金門能夠從守護台灣的前線，轉變為台灣進出國際的前門，很多東南亞人的祖籍都來自金門，而且他們都非常有成就，台灣要走向全世界，金門的重要性是很大的，希望未來自己能夠突破選票總數和得票率兩個目標。

對於和平的議題，賴清德重申，和平無價，戰爭沒有贏家，台灣每個人都追求和平，也沒有任何一個政黨想要戰爭，可是，要追求的是「真正的和平」，擁有主權的和平，才是真正的和平，倘若沒有主權，只是假和平、短暫的和平，香港與澳門就是一個例子，「要交朋友很好，要談判很好，我也公開講，只要對等尊嚴、對兩岸人民福祉有幫助，我都樂於參與各項合作計畫」，但是，不能夠放掉主權，不能夠要求台灣接受九二共識、一個中國原則，因為放棄了主權，什麼都沒有，什麼都不用談。

賴清德表示，大家都能夠說想要談判、想要追求和平，但是不該把根、本、主權都拱手讓人，同時，必須靠實力來得到和平，「和平協議如果有效，西藏今天不會這麼慘，那全世界就沒有所謂的戰爭了」；戰爭與和平不是用選擇的，問題是，戰爭是獨裁者操作的，不是說哪個政黨執政就會發生戰爭，中國想要在台灣創造「和平與戰爭的選擇」的氛圍，但必須看清楚，不要做出錯誤的決定，因為一但走錯一步，要回頭就不容易了。

此外，針對郭台銘將日前提出的「兩岸和平宣言」送交到賴清德手上，民進黨透過聲明表示，和平共榮不僅是2300萬人民的期待，也是世界民主同盟國家共同的價值。

民進黨指出，和平無價，戰爭沒有贏家，民進黨過去為民主打拚，未來將為和平奮鬥，面對中國的文攻武嚇，民進黨不會改變和平的立場，也不放棄任何和平的機會，將秉持「對等」、「尊嚴」的原則，展現自信，進行兩岸對話和交流，來增進彼此的了解、理解、諒解、和解，共同為兩岸人民的福祉努力。

民進黨強調，無論朝野，台灣人必須一起堅守「自由民主的憲政體制」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「主權不容侵犯併吞」、「中華民國台灣的前途必須要遵循全體台灣人民的意志」這四個堅持，因為這四個堅持，是「無論現在或未來」，維持區域和平穩定現狀的基本方針，更是台灣人民的最大公約數。

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