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鹹魚要翻身了！「5生肖」30歲後好運正式來臨

▲▼發財,錢,致富。（示意圖／達志影像）

▲有5生肖被點名年過30歲鹹魚翻身、好運降臨。（示意圖／達志影像）

記者李佳蓉／綜合報導

塔羅牌老師艾菲爾近日點名「5生肖」鹹魚大翻身，30歲將成為「福氣爆發」的分水嶺，宣布好運正式來臨！上榜的有屬鼠、兔、龍、猴、狗，靠著過往累積的經驗與人脈，勤奮並腳踏實地的為成功人生打好基礎，只要把握機會，就能擺脫困頓、未來無可限量。

強運5生肖一到30歲準備鹹魚翻身，一生福氣在後頭：

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生肖鼠：

小老鼠是勤奮的動物，而屬鼠的人同樣有著可逆轉人生命運的鑰匙－勤勞，即使出生不富裕，但善於把握眼前優勢，打好「手上的牌」，在謹慎的行動背後，用勤奮來累積成就。此外，他們最難能可貴的是懂得守住這些成就，在財富上能鹹魚翻身，30歲後漸漸過著不擔心吃穿的日子。但也要提醒，生肖鼠有時過於保守，看到機會時可試著把握。

生肖兔：

溫和的屬兔人讓身邊的人如沐春風，也容易成為他人訴苦的對象。另外，他們不喜歡爭鬥，讓身邊的人能放鬆下來、建立真正的友誼，憑著這樣的特質，在年輕時即結交不少知心好友，30歲後逐漸轉換成生活上、工作上，甚至感情上的助力，也成為翻身的契機。雖然不爭，但時間讓他們得以顯露鋒芒、逆轉人生。但要小心，生肖兔有時太害怕麻煩，其背後可能是人生契機。

▲▼青年，年輕人，實習，工作，職場，辦公室，同事，小團體，討論。（圖／視覺中國）

▲屬兔者的好友們，將為30歲的他們帶來助力。（示意圖／視覺中國）

生肖龍：

屬龍人對於夢想相當執著，就算現況逆風，仍拚著要扶搖直上，不因小事情而認輸。也因為懂得堅持夢想、也懂得擬定計畫，因此有很大機會在而立之年起飛，擺脫前期的困頓，可能是自己創業或成為知名廚師，也可能創辦教育機構。但要留意，生肖龍有時太過自信，應時時衡量現況避免受傷害。

生肖猴：

生肖猴的最大優勢就是聰明伶俐，能想出各式各樣怪點子，也勇於嘗試不怕失敗，抱持著「這個點子不成，大不了換下一個」的想法，因此也比一般人多出更多成功機會。他們在人生前期不斷換跑道，而30歲後因先前累積的經驗，後發先至成為人生贏家。但請注意，生肖猴有時過於善變，可留意自己是否有好好累積優勢。

生肖狗：

屬狗人不一定絕頂聰明，也不一定有著華麗夢想，但他們非常樸實，不做虧心事、不虧待他人，堅守著心中的正直。這樣特質需要時間才會被人發現，所以他們在人生前期可能默默無聞，但終究會遇到伯樂，發現他們值得信賴與託付，30歲開始站上人生舞台。不過也要提醒，生肖狗有時太過固執，可多檢視自身盲點。

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