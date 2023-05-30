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大陸 大陸焦點 特派現場

神舟十六號成功發射！37歲戴眼鏡教授桂海潮　成陸首升空載荷專家

記者鄭思楠／綜合報導

大陸神舟十六號載人飛船今日（30日）早上9時31分成功發射升空。神舟十六號乘組由指令長景海鵬、航天飛行工程師朱楊柱、載荷專家桂海潮3名太空人組成。這是大陸第三批太空人首次執行飛行任務，也是大陸太空人隊伍「新成員」-航天飛行工程師和載荷專家的「首秀」。其中載荷專家桂海潮因為戴著眼鏡，引起了民眾的強烈關注。

▲▼大陸神舟十六號載人飛船今日（30日）早上9時31分成功發射升空。（圖／央視／新華社）

▲大陸神舟十六號載人飛船今日（30日）早上9時31分成功發射升空。（圖／央視）

景海鵬、朱楊柱、桂海潮3名太空人執行神舟十六號載人飛行任務。早上7時02分，3名太空人抵達酒泉衛星發射中心開始做準備工作，並向現場媒體揮手致意，其後3人入飛船。

據央視報導，神舟十六號乘組是大陸空間站進入應用與發展階段迎來的首個乘組。其中，航天駕駛員景海鵬和航天飛行工程師朱楊柱來自航天員大隊，主要負責直接操縱、管理航天器，以及開展相關技術試驗。曾執行神舟七、九、十一號升空的景海鵬，將四度執行太空任務，成為上太空次數最多的大陸太空人。

值得關注的是，今次也是首次有航天工程師及載荷專家一起升空，留駐在太空站，接替已在太空6個月、神舟十五號成員費俊龍、鄧清明及張陸，返回地球。

神舟十六號是大陸「神舟」系列飛船的第16次任務和大陸載人太空飛行工程的第11次載人飛行任務，也是大陸太空站營運階段的首次飛行任務。

▲▼大陸神舟十六號載人飛船今日（30日）早上9時31分成功發射升空。（圖／央視／新華社）

▲景海鵬（中）、朱楊柱（右）、桂海潮（左）3名太空人執行神舟十六號載人飛行任務。（圖／新華社）

據大陸載人航天工程辦公室消息，桂海潮於1986年11月出生，2020年7月加入中國共產黨，是北京航空航天大學一位教授和博士生導師。2020年9月，桂海潮作為載荷專家入選為大陸第三批太空人。2022年6月，入選神舟十六號載人飛行任務乘組。

桂海潮主要負責空間科學實驗載荷的在軌操作，在科學、航天工程等領域受過專業訓練且具有豐富操作經驗，成為大陸首登天宮的航天專家。

▲▼大陸神舟十六號載人飛船今日（30日）早上9時31分成功發射升空。（圖／央視／新華社）

▲載荷專家桂海潮在出發時沒有戴框式眼鏡。（圖／央視／新華社）

作為北京航空航天大學的一位教授，非飛行員出身的桂海潮戴著一副近視眼鏡，許多網友好奇要想參與太空人的選拔對於視力是否有要求，戴近視眼鏡對於執行飛天任務是否有影響？大陸全國空間探測技術首席科學傳播專家龐之浩29日回應，太空人通常分三類，一類是航天駕駛員，一類是航天飛行工程師，還有一類就是載荷專家。通常而言，航天駕駛員對於身體素質的要求是最高的，其次就是航天飛行工程師。而載荷專家相對要求較低，「此前從國外的情況來看，載荷專家身體素質要求可以相對低一些，包括輕度近視，都是可以的。」

龐之浩進一步稱，雖然太空人可以戴眼鏡上天，但一般而言，在發射階段和返回階段是不戴眼鏡的，「因為發射和返回時候震動較大，但上天之後戴眼鏡並不存在什麼問題。」

此前，大陸載人航天工程辦公室總體技術局高級工程師王震表示，在選拔太空人的時候，對載荷專家的醫學要求和對其他類型太空人是不一樣的，相對而言對載荷專家的視力要求會低一點，所以說戴眼鏡是沒問題的，但是在飛行任務中，特別是在上升段的時候，太空人坐在飛船中會經歷火箭的振動。如果戴著眼鏡可能會與艙內壓力服的面窗產生干涉，也可能會發生碰撞，所以說太空人在發射任務中的上升段，是不會戴眼鏡的。

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