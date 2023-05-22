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義大利「埃特納火山」噴發！　機場緊急宣布：航班暫停

▲▼ 義大利埃特納火山（Mount Etna）1月噴發情形。（圖／CFP）

▲ 埃特納火山今年1月噴發情形。（圖／CFP）

記者陳宛貞／綜合外電報導

義大利埃特納火山（Mount Etna）是歐洲最活躍的火山，21日晚間噴發，向西西里島東部最大城卡塔尼亞（Catania）噴出大量火山灰，卡塔尼亞-豐塔納羅沙機場跑道受到影響，航班被迫暫停。

綜合《路透社》、《美聯社》報導，機場當局21日在推特發文宣布，由於附近的埃特納火山噴發，將火山灰噴到跑道上，導致飛往旅遊勝地卡塔尼亞的航班停飛，將暫停至恢復正常安全狀況為止。

高達3330公尺的埃特納火山每年都會噴發幾次，向地中海島嶼上空噴射熔岩與火山灰，最近一次大噴發則是在1992年。

義大利國家地球物理與火山學研究所（INGV）說明，火山灰落在卡塔尼亞及埃特納火山有人居住的山坡上至少一座城鎮，所幸目前未傳出人員傷亡。據義大利《安莎社》，當地城鎮阿德拉諾（Adrano）及比安卡維拉（Biancavilla）居民提到，21日曾聽見火山發出巨大轟鳴聲。

INGV人員在山坡上以儀器密切觀測，近幾天記錄到微震（tremor）活動加劇的情形，並稱火山噴發期間往往能夠看見壯觀的熔岩景象，不過這次被雲層覆蓋。

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