快訊／吸引外籍優秀人才來台　立委三讀「子女得隨同申請永居」

▲立法院院會本周連續3天「清倉」法案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

為吸引外籍優秀人才來台，立法院院會30日三讀修正《入出國及移民法》部分條文，增訂對台灣有特殊貢獻、高級專業人才、各專業領域得首獎者及投資移民申請人的配偶、未滿18歲子女及身障子女，得隨同申請永久居留。

此次修法，共有吸納優質人才來台、增進移民人權保障、強化人流安全管理3個重要面向。其中，在吸引優質人才來台方面，三讀條文鬆綁台灣地區無戶籍國民入國、居留及定居限制，明定持有我國有效護照者，得免申請入國許可；並將在台灣地區合法連續停留7年以上，且每年居住183日以上即可申請在台灣地區居留的規定，下修為法連續停留5年以上即可。

三讀條文新增規定，對我國有特殊貢獻、我國所需高級專業人才，或在文化、藝術、科技、體育、產業等各專業領域，參加國際公認之比賽、競技、評鑑得有首獎者，得申請永久居留，其配偶、未滿18歲子女及年滿18歲因身心障礙無法自理生活子女，得隨同本人申請永久居留。

在增進移民人權保障方面，基於家庭團聚權與兒童最佳利益，三讀條文新增規定，以維護婚姻移民家庭團聚權及兒少利益，明定配偶死亡時為居住台灣地區設有戶籍國民，且其未再婚，或者曾為國民的配偶，且曾在我國合法居留，並對在台灣地區已設有戶籍未成年子女，有撫育事實、行使負擔權利義務或會面交往，得向移民署申請居留，經許可者，核發外僑居留證。

此外，考量實務上有婚姻移民因遭受家庭暴力而離婚，但同意協議離婚者受到現行法律限制，無法繼續在台居留的狀況，三讀條文放寬因家暴離婚且未再婚，不廢止居留許可的規定。

最後，在強化人流安全管理面向，三讀條文增訂，外國人、大陸地區人民、香港或澳門居民，如果有嚴重侵害國際公認人權的行為者，禁止入國，並針對曾經逾期停留、居留或非法工作的外國人，禁止入國期間從現行的至少1年，不超過3年，延長為至少1年，不超過7年。