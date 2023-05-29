快訊／《國教法》三讀修正　中小學校務會議應邀學生代表列席

▲立法院副院長蔡其昌主持議事。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院院會29日三讀修正《國民教育法》部分條文，明定學校校務會議應邀請學生列席，並完備公、私立學校不適任校長的處理機制，規定學生權益救濟依申訴、再申訴程序進行，以強化學生權益。

三讀條文規定，學校設校務會議，議決校務發展或校園規劃等重大事項，由校長召集並主持，會議成員應包括校長、全體專任教師或教師代表、家長會代表及職工代表，並應邀請學生列席會議。

為完備不適任校長的處理機制，以維護校園安寧，三讀條文新增規定，公、私立學校現職校長，經主管機關審查認定具有《教師法》、《教育人員任用條例》所定解聘或不續聘情事者，不得回任。

另為強化學生權益，三讀條文強化救濟制度的保障，新增規定指，學生權益救濟依申訴、再申訴程序進行，學生若對學校有關其個人之懲處、其他措施或決議，認為違法或不當致損害其權益者，得由其法定代理人代為向學校提出申訴；不服學校申訴決定，得向學校所在地之縣市主管機關提出再申訴；提起訴願者，受理訴願機關應於10日內，將該事件移送學生申訴評議委員會或學生再申訴評議委員會，並通知法定代理人。

三讀條文規定，學生申訴評議委員會中，家長代表不得少於5分之1，並應包括法律、教育、兒童及少年權利、心理或輔導專家學者至少1人；學生再申訴評議委員會中，法律、教育、兒童及少年權利、心理或輔導專家學者人數應逾委員總數2分之1，且任一性別委員人數不得少於委員總數3分之1。

此外，為增進學習成效，三讀條文規定，學校各年級應實施常態編班；為兼顧學生適性發展之需要，得實施分組學習；不過，針對規模較小的學校，得實施混齡教學或混齡編班，且直轄市、縣市主管機關為落實學校正常教學，應建立督導機制，指派督導人員實地視導。