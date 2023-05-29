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10年後回歸科技業「薪水沒3萬」他罵丟人　內行人嘆：移工都不如

▲單身男，獨居男，宅，宅男，肥宅，臭宅，單身狗，黃金單身漢，單身漢，吃東西，痴肥，魯，魯蛇。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲有網友表示最近回鍋科技業，但薪水還是不到3萬。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

記者林彥臣／綜合報導

科技業經常被人認為是高薪的代名詞，其實並不盡然。有一位最近回鍋科技業的網友表示，經過十多年之後，再度回到科技業，薪水還是沒有3萬，讓他氣到發文表示，「這種科技業，丟人」。甚至還有人對此留言附和，感慨這種薪水連移工都不如。

原PO在臉書社團「爆怨公社」發文表示，「科技業如果薪水連3萬都給不起，拜託別再害人，也別在科學園區欺騙涉世未深的年輕人。」

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原PO說，「十多年過去了薪水還是像基本工資，當初發下的豪語去哪裡了？作不好就收一收當初是誰說的？還在科學園區裡面欺騙新進善良的台灣人，然後一直唉沒人，所以雇用了越來越多移工，可不是來作外包或派遣喔，是正式員工。」

原PO還附上薪資明細的截圖，金額大約27000~28000之間。

網友對此回應表示，「這薪水還不如移工」、「3萬去跑外送反而比較划算」、「這薪水怪不得一堆人寧可睡到飽再去跑外送」、「真的可悲透了」、「這薪水是剛出社會的薪水吧」。

但也有人質疑原PO「很多三萬以上你怎麼不換」、「人家是商人，你以為他們是慈善團體？」、「笑死，你都知道錢少那還去 ？自打臉嗎？」、「鎖螺絲的要多少錢？連移工都能取代了」、「不要檢討公司，要檢討你的能力為什麼只能領這樣的薪水」。

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