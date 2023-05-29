桃園婦面交90萬給「法院專員」　再赴約給46萬...19歲車手栽了

▲被害人遭詐騙後，攜現金前往面交地點。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

19歲戴姓車手假冒「法院專員」，先騙取葉姓婦人90萬元現金面交後，又欲再度騙取46萬元面交時，警方將計就計事先在約定地點埋伏，等到身著西裝揹著背包的戴姓嫌犯現身後，一舉上前將他逮捕，訊後依詐欺罪嫌移送桃園地檢偵辦。

▲車手則假冒「法院專員」跟隨被害人準備取款。（圖／中壢警分局提供）

被害人72歲葉姓老婦於24日接到詐騙電話，說她涉案變成人頭帳戶，讓老婦好驚慌，電話那頭的假檢察官更是以要監管帳戶現金及偵查不公開為由，讓她信以為真，不敢跟家人說，還在隔天將45萬元2筆，共90萬元面交給戴姓車手偽裝的「法院專員」監管，後來因葉婦出門的時間與平常不同，引起家人關心，一問之下才發現被詐騙，趕緊報警。

▲▼埋伏員警一舉逮捕假冒法院專員的男子，並查獲假公文。（圖／中壢警分局提供）

中壢分局中壢派出所調查發現這個歹徒還在騙，今日又要求老婦再交出46萬，決定將計就計配合演出，在約定面交地點埋伏，當場查獲前來取款西裝筆挺的戴姓車手，並起出偽造的台北地檢署公文及連絡手機。戴嫌表示，因為賭博欠債才找偏門工作想賺快錢。警方訊後依詐欺罪嫌將他移送桃園地檢署偵辦。