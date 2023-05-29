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豐邑建設代表鞠躬道歉　「竹北天坑」恐需2月才能完成鑑定被噓爆

▲▼豐邑建設代表鞠躬道歉　「竹北天坑」恐需2月才能鑑定被噓爆。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲4月27日竹北天坑發生至今1個多月，縣府、建商、住戶首次展開三方說明會。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）
記者陳凱力／新竹報導

「竹北天坑」發生至今已滿1個月，不只天坑遲遲無法回填，居民對於社區周邊道路屢發坍塌也感到驚恐。新竹縣府與豐邑建設於昨(28)日晚間在十興里舉辦搶險施工說明會說明防颱搶險計畫，居民手綁黃絲帶到現場，豐邑建設代表鞠躬向在場民眾道歉，不過居民並不買單，要求確認天坑發生真正原因及修復期程。

現場居民自發在手臂上綁上黃絲帶「祈求家園平安」，天坑的問題延宕多時始終無法解決，一個洞才填起來另一個洞又出現，大家惶恐不安，長期以來遭到漠視，居民心灰意冷，無奈綁上黃絲帶，表達無言抗議以及對家園安全的嚮往。

▲▼豐邑建設代表鞠躬道歉　「竹北天坑」恐需2月才能鑑定被噓爆。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲長期生活在坍塌恐懼中，居民仍保持溫和與理性，昨日居民也自發綁上黃絲帶，象徵對家園安全的期望。

會前豐邑建設代表先向現場居民鞠躬道歉，表達「會負起相關責任」，隨後縣長楊文科致詞就表達不滿，認為事發如今已滿1個月，說明會上不見見建商高層，讓他感到很不舒服，要求豐邑公司必須拿出誠意與道德，勇於承擔錯誤。

事實上，5次天坑至今，社區居民仍保持高素質，從未展開過偏激、激進的抗議活動，即使組成自救會、號召連署，都是非常理性及平和，不少LINE群在討論天坑事件的時候，除了為居民抱屈，也高度讚賞社區的良善。

會中居民終於能面對面表達對建商不滿以及多次坍塌始終無法斷根的疑慮，要求正式說明前後5次道路坍陷的原因；豐邑則表示，造成的因素錯綜複雜，恐須2個月才能調查鑑定完成，現場居民才終於忍不住回以噓聲。

楊文科縣長認為，居民人心惶惶，豐邑方面有自己的土木專家，要勇於負責，要求1個月內說明真正原因，縣府專案小組也會和里長毛振福一起監督。他強調，縣府正在邀請台灣最具權威性的土木專家，投入專案小組審查、監督，共同為民眾的身家安全把關，要讓民眾能夠信服。

另有里民發言指出，豐邑公司應該要盡速完成鄰損鑑定，並賠償周遭受害居民。楊文科也要求豐邑要就目前握有相關資料和數據，立刻做出初步鑑定鄰損、賠償。

楊文科要求豐邑要好好檢討，在新竹縣有多筆建案，卻發生這麼嚴重的事情，要將心比心替縣民著想，該如何補救，就要趕緊著手，一個月內提出造成道路坍塌的肇因，由縣府請專家小組審視，「伸頭一刀，縮頭也一刀，發生問題就要好好解決」，縣府也會徹底、嚴格地監督，給民眾一個交代，「如果沒有做好的話，盡管罵我，這是我們答應要做的事情」。

豐邑建設代表針對未來一周的地下室工程搶險施工說明，即東北區地下室基礎工程部分，整個建案目前進行到最後基礎施工階段，地上鋼構結構已完成至20樓，因為汛期與颱風季節將來臨，提出地下室搶險計畫要避免因為天災造成地下室基礎工程開挖面滲水、坍塌或結構體不均勻沉陷等危險。除了一周搶險外，依據縣府專案小組審查結論，分階段提送搶險計畫，每階段計畫工期1個月，並將計畫送第三方公正單位審查，在通過後送縣府辦理，並提送下次專案小組審查。

目前第一個月的階段搶險計畫包括東北區基礎工程、東南區及西南區周邊開挖及基礎工程、道路搶險計畫、監測計畫，以及緊急應變措施計畫，此搶險計畫目前要求豐邑公司經台中市土木技師公會審查結論認證中。27日縣府專案小組審查結論是先行同意地下室東北區基礎鋼筋工程區域，施作模板、鋼筋收尾及灌漿，為期7天，今晚也向里民說明這7天的施工項目與內容。

楊文科說，事發當時他緊急趕往現場了解，但第一時間豐邑發表與他們無關的聲明，會議未見豐邑高層出席，讓他相當不舒服，他認為情節嚴重，便勒令停工、罰錢、損鄰爭議事件都列入改善範圍，並要求下通牒。

楊文科向現場社區住戶表示，實際面對面來討論比較實際，此次的說明會縣府是保證人，搶險非要做到不可，若沒做到，未來豐采520將拿不到使用執照，其他工地也都停工。因應颱風將至，縣府要求豐邑盡速拿到第3方公正簽證，後續搶險計畫要繼續完成。未來復工要有條件才會放行。

▲▼豐邑建設代表鞠躬道歉　「竹北天坑」恐需2月才能鑑定被噓爆。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲楊文科向現場社區住戶表示，實際面對面來討論比較實際，此次的說明會縣府是保證人，搶險非要做到不可，若沒做到，未來豐采520將拿不到使用執照，其他工地也都停工。

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