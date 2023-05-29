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表面波+透地雷達！　竹北市公所「天坑周邊」進行自主安檢

▲▼表面波+透地雷達！　竹北市公所「天坑周邊」進行自主安檢。（圖／竹北市公所提供）

▲竹北市公所針對豐采520周邊進行表面波及透地雷達道路檢測。（圖／竹北市公所提供，下同）
記者陳凱力／新竹報導

竹北市公所委託綜合技師團隊檢測替道路「聯合會診」，今起陸續針對「豐采520」建案四周道路全面「表面波」及「透地雷達」2種個具深淺層優勢探測，並輔以5種檢測輔助驗證，提高檢測資料準確度，預計最快40個工作天，將能獲得結果報告，並提供相關單位判讀驗證。

建案造成的5次天坑事件，其中4次發生在勝利二路，最近1次轉移到莊敬六街，造成附近居民生活焦慮，同時影響周邊商圈生計，天坑事件已非偶發事件，公權力應積極介入，對此，竹北市公所表示，願承擔檢測行政工作，自主投入經費委託綜合技師團隊替道路「聯合會診」。

竹北市長鄭朝方表示，市公所自費委由第三方公正單位執行道路檢測，範圍含括建案基地四周勝利一路、勝利二路、莊敬六街、自強北路，檢測方式主要以深淺層各有優勢的2種方式「表面波」及「透地雷達」進行探測，並且再以「深層透地雷達地層檢測、「3D透地雷達檢測」、「3D光達掃描探測」、「鑽孔及內視鏡檢測」、「敲擊回音檢測」5種檢測輔助驗證，提高檢測資料準確度，並提供專業技師團隊提出可靠的評估建議。

本次建案開挖深度已達地下28米，一般透地雷達探測僅可達約10米，成效有限，因此市公所特別採以「表面波」探測，相較於一般透地雷達使用電磁波原進行檢測，表面波是透過震波進行檢測，因震波能量較大不容易受距離影響快速衰弱，檢測深度可達30米至50米，透過施測可得到地層中空間的物理特性改變，找出地層的掏空狀況。

市長鄭朝方表示，市公所這回自主進行道路檢測，主要針對3項回應，第一：居民認為要有第三方公正單位檢測，避免球員兼裁判。第二：透地雷達探測深度僅達10公尺，但工地已開挖深達20多公尺，僅做透地雷達空無意義，表面波探測可達30至50公尺，能帶來實質幫助。第三：周邊封路太久，已影響周邊居民生活，盼能盡快透過第三方公正數據，盡速修復搶通，還給市民舒適安全的路權。

竹北市公所將於即日起將針對建案四周道路進行約5天檢測作業，檢測資料也會交由地質、大地、土木、測量等專業技師進行「聯合會診」，提出評估及鑑定後，再送交專門公會進行簽證，並將提供給建築及道路主管機關新竹縣政府、檢調單位、廠商、附近社區，作為備查參考及釐清責任。

▲▼表面波+透地雷達！　竹北市公所「天坑周邊」進行自主安檢。（圖／竹北市公所提供）

▲▼竹北市公所將進行約5天「聯合會診」，提出評估及鑑定後，再送交專門公會進行簽證，預計最快40個工作天，將能獲得結果報告，並提供相關單位判讀驗證。

▲▼表面波+透地雷達！　竹北市公所「天坑周邊」進行自主安檢。（圖／竹北市公所提供）

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