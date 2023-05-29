殞命畫面曝光！彰化騎士自撞墜水溝　機車掛護欄1小時才被發現

記者唐詠絮／彰化報導

離奇！彰化縣員林市員水路二段石笱埤圳，28日下午5點12分一名69歲劉姓男子騎機車自撞護欄掉入水溝，直到傍晚6點33分才被人發現。警消據報後立即前往救援，並於晚間19點55分將人救起，但已無呼吸心跳，送往員基醫院搶救仍宣告不治。據警方了解，騎士有心血管疾病，死因需進一步相驗釐清。

▲彰化員林驚傳有民眾自撞護欄掉入水溝。（圖／民眾提供）

附近監視器也曝光男子落水一瞬間，劉男下午5點多騎機車行經員水路二段石笱埤圳防汛道路時，突然不明原因連同機車撞向護欄、再掉入水溝，經過1個小時後才被附近民眾發現有機車掛在護欄，懷疑有人落水緊急報警。

警消表示，有民眾昨晚6點半左右，發現一輛機車熄火掛在水溝旁，現場發現單隻拖鞋，疑似有騎士自撞護欄掉入水溝。救援單位獲報後調閱水利會監視器，發現一名男子在下午5點12分騎車撞到護欄摔落溝圳，護欄也被撞壞，立即出動人員並以消防船艇搜索。

經搜索，救援人員在晚間7點55分發現溺者，將他救援上岸，但已無呼吸心跳，家屬指認，溺者確認為落水男子，後續送往員基醫院救治但仍不治，林厝派出所長蔡騏宇表示，目前排除自殺，由於劉男生前有心血管疾病，仍需進一步請檢察官相驗釐清死因。