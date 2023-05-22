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社會 社會焦點 保障人權

高雄男不禮讓行人還連闖2紅燈　警一查竟無照+酒駕秒噴19.5萬

▲▼鼓山酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李姓男子開車闖紅燈還不禮讓行人。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名李姓水電工（45歲）18日晚間與好友喝酒到深夜才休息，隔天一早酒氣未退就開車上路，竟無視前方紅燈號誌，而且也不禮讓行人穿越馬路，竟連闖2個紅燈後左轉，誇張的行徑被剛好被巡邏員警目睹，立即尾隨攔停，員警盤查時發現李男渾身酒味，李男「盧」了半天無效，最後只好選擇拒測，員警當場掣單、扣車，連同未禮讓行人、闖紅燈及無照駕駛一併舉發，開罰19.5萬元。

鼓山分局內惟派出所的警員李建興和劉巨洋19日上午7點左右，巡經鼓山區九如四路時見路口紅燈即放慢速度，但左前方一輛白色小貨車卻未禮讓穿越馬路的行人，還連闖2個紅燈，員警立即趨前尾隨至青海路上攔下小貨車準備掣單舉發。

▲▼鼓山酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲李姓男子（左）被攔下後拒絕酒測。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

攔停後，員警就聞到了駕駛李姓男子身上濃濃的酒氣，當場要求駕駛進行酒精檢測，然而，李男再三拖延後表明拒絕接受酒精測試，員警立即告知相關權益，當場開出酒後駕車拒絕酒測（18萬）、闖紅燈2件（5400元）、未禮讓行人（3600元）、無照駕駛（6000元），合計至少19萬5000元罰款並移置保管車輛。

初步了解，李姓男子在110年間就因酒後駕車遭吊扣駕照至今，仍不知悔改堅持在酒意未退的情況下駕車上路，幸好在尚未肇事前遭員警發現攔查。

鼓山警分局長陳奕良呼籲，行人是道路上最脆弱的一環，每個人都有享受安全通行的權益。警方也將持續加強取締未禮讓行人等違規行為，確保用路人安全無虞。

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