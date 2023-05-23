酒駕爸接北漂兒遇攔檢！全家聚餐不能缺席　他選拒測秒噴18萬

▲蔡姓男子有酒精反應。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名蔡姓男子（56歲）20日晚間開車外出，行經左營區某路段時違規迴轉被警方攔查，員警聞到蔡男身上有酒味，以酒精感測器測量也有酒精反應，但蔡男苦苦哀求，表示自己稍後要去接台北返高的兒子參加家庭聚會，如果酒駕被抓就慘了，但員警不為所動，蔡男最後不得已只好拒測，將付出18萬元的罰款，而車輛也被警方移置保管，損失不小。

左營分局左營派出所警員梁惟竣、陳苡瑄20日晚上6時許執行巡邏勤務，行經左營區軍校路見一台黑色轎車在雙黃線違規迴轉，於是將其攔停盤查。經了解，蔡男自稱是趕時間才會違規迴轉，希望員警網開一面，但員警此時已在蔡男身上隱約聞到酒味，遂立即對其施以酒精感知偵測，果不其然，感知器瞬間呈現有酒精反應，員警於是拿出酒測器準備施測。

▲蔡姓男子在雙黃線違規迴轉。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

蔡男見法網難逃，不斷跟員警求情希能放他一馬，並稱自己在小吃店喝了3瓶啤酒，酒測值絕對會超標，且等下還要與北部下來的兒子一起吃晚餐，因此不能讓家人知道自己酒駕，員警看到蔡男酒駕被抓才後悔莫及，不禁直搖頭。

最後蔡男見求情不成，只好果斷選擇拒測，以酒測拒測遭處罰18萬元、當場移置保管車輛、吊銷駕駛執照、將接受道路交通安全講習、及吊扣車輛牌照2年等，作為與家人吃一頓晚餐的高昂代價。