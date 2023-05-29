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高中妹「1穿搭」親戚喊太露！眾人一看傻了：國中妹都在穿

▲▼正妹,小資族,性騷擾,防曬,穿搭,背心。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲讀高中的妹妹穿黑色背心出門，被親戚說有點露。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

一位女網友日前發文，提到妹妹升上高中後，越來越會打扮自己，才感嘆「終於長大了」，最近妹妹跟朋友出去玩，穿黑色無袖背心卻被親戚說有點露，「我和我媽都覺得普普，就是很一般的穿搭」，便求問其他人覺得如何，話題引發議論。

這位女網友在Dcard發文「高中生穿這樣會太露嗎？」提到妹妹目前是高中生，「看她升上高中後，也越來越會打扮自己，心裡也常感嘆終於長大了。」接著貼出一張網上抓的穿搭照，照片中的女生身穿細肩帶黑色小可愛，外搭微透膚白色罩衫，下身則是淺藍色牛仔褲。

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原PO就說，妹妹近期和朋友出去，就是類似的穿搭，不過背心肩帶是粗的，並沒有那麼細，「然後有些親戚就說有點露，但我和我媽都覺得普普，就是很一般的穿搭，不知道大家是怎麼想的？」就有人秒傻眼，「很普，路上這樣也很平常」、「我國中就這樣穿了耶，我媽我爸我阿嬤也沒說什麼啊」、「現在國中妹都這樣穿了，諸如此類的穿搭還很多。」

還有人不禁開酸原PO親戚，「妳親戚好長壽，從清朝活到現在」、「叫親戚惦惦，你媽都覺得普普了」、「一見短袖子，立刻想到白臂膊，立刻想到全裸體，立刻想到生殖器，立刻想到性交」、「家人：ok。自己：ok。朋友：ok。路人：ok。親戚：女孩子穿這樣也太暴露了吧！不檢點，是想勾引誰？」

不過，也有網友提醒，「如果是我的孩子的話，我會希望你就不要在親戚面前這樣穿吧～年節回家時，可以不要穿類似的衣服。平常跟你的同儕們，大家都流行這樣，其實也沒什麼關係，學會保護自己就好了～要知道過度的裸露會引來什麼 ，而又該怎麼應對以及健康心態比較重要」、「避免不了有人會帶著有色眼光去看你，還是要注意自己的自身安全。」

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