夏季腸胃鬧脾氣　三大常見困擾你遇上了嗎？優酪乳天天喝養好菌　保持夏日出遊好心情

▲夏日快樂出遊，最怕腸胃問題找麻煩。



圖、文／統一AB優酪乳提供

「立夏」過去，終於迎來解封後的第一個夏日，對於前陣子常困在家、悶壞的大家而言，無疑是個規劃出遊的好時機。但是面對炎熱的天氣，不只要防曬、防中暑，還要小心天氣變熱引起的腸胃狀況！其實許多夏季困擾都是因為天氣熱影響腸道菌相失衡所造成，建議補充水分的同時，也要天天補充優酪乳養好菌，去哪兒玩都沒問題！

夏日出遊最怕三困擾 腸胃鬧脾氣、搞砸心情好難受！

為了久違的出遊，防曬乳、自拍棒都放進包包了，但你的腸胃也準備好了嗎？以下三種困擾，你是否曾面臨過呢？

困擾一：消化不順、吃不下嚥好難受

作為吃貨，美食絕對是旅行中不可或缺的關鍵，但看著滿滿的美食行程，食慾卻受炎熱天氣影響，總是胃口差、吃不下，讓行程只好先喊停，真的很委屈。

困擾二：肚子堵堵、排便不順好痛苦

回到飯店感覺肚子脹脹，去廁所蹲個老半天總是卡關、吃完飯過好久肚子依然堵堵的，害得自己滿腹怨氣！

困擾三：精神不濟、氣色不佳好難過

出遊必須與好友拍美照、發社群，但即使上妝卻不上相，只能把美肌開到一百，氣色不好、有苦不敢言怎麼辦！

其實環境溫度與腸道菌相息息相關，天氣轉熱的同時可能會影響腸胃，容易出現上述三種困境。因此，為免腸胃困擾破壞夏日好心情，需要先了解腸胃問題形成原因。

夏日大作戰！天天喝優酪乳養好菌 別讓腸胃問題影響好心情！

夏季與腸胃問題關聯為何？原因是當身體感到熱時，會影響腸胃道的消化及吸收能力。同時，體內的水分也會藉由蒸發來幫助散熱，一旦水分補充不足，身體會挪用消化道的水分，反而造成消化道脫水、排便不順。不僅如此，當腸胃道不適的症狀長期影響下來，更可能使得你的氣色變差，因此日常照顧好腸胃健康是關鍵！

除了每天補充足量水分外，建議可以每天適量飲用優酪乳來養好菌，增加足夠多的腸內益生菌、才能對抗體內壞菌，幫助平衡腸道菌相，維持良好的腸道環境。而優酪乳除了有好菌的助益外，也有許多像是鈣質、蛋白質等乳製品的營養。同時，也因為優酪乳的大部分乳糖都已被轉為乳酸，即使是對乳糖敏感的民眾，也能簡單、方便照顧腸道日常健康，不必再擔心夏季腸胃不適破壞了出遊好心情！

▲守護腸胃健康，迎接夏日出遊好心情。

5/29世界腸胃健康日 守護腸胃、出遊沒問題！

5月29日是世界腸胃健康日，提醒大家在盛夏來臨以前，好好照顧腸胃健康，每日適量飲用擁有腸胃雙效認證的AB原味優酪乳。每毫升含一億個以上活性乳酸菌，當中的雷特氏B菌能通過胃酸及膽酸的考驗，有助於增加腸內益生菌，幫助消化順暢，同時降低胃幽門螺旋桿菌數量，長期飲用更能幫助改變細菌叢生態、維持腸胃健康。即使到了夏天也不用擔心腸胃隨時鬧脾氣，迎接盛夏好心情！