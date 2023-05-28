提倡世界經期衛生日　侯友宜住「女生宿舍」大方買衛生棉不用紙袋

▲新北市長侯友宜。（圖／記者呂佳賢攝）

記者江采蓁／綜合報導

5月28日為世界經期衛生日，是關注女性經期的日子，強調良好經期衛生管理的重要性。新北市長侯友宜也在臉書貼出一段購買衛生棉的宣導影片，強調自己住在「女生宿舍」中，幫太太及孩子採買生理用品，早是一種日常，雖然不能代替女性承受生理期的不適，不過男性大方地購買衛生棉，以健康的身心陪女性面對，就是一種有溫度的帥！

影片中，侯友宜對各種衛生棉的款式一清二楚，他表示，住在女生宿舍，幫忙買衛生棉是他公務繁忙之餘，對家人表現貼心的方式，結帳時他也大方說道不用紙袋，因為這是他榮幸的任務，所以可以大方地拿在手上。

侯友宜表示，「那個來了...」，在日常生活中，我們經常聽到類似的代名詞，用來代稱女性朋友們的月經，但我們是否想過，月經為何不能就是月經呢？因此，他想告訴不分性別的好朋友，月經就是再自然不過的生理現象，不需要任何異樣眼光。

侯友宜也提到，對住在女生宿舍的他來說，幫太太及孩子採買生理用品，早是一種日常，雖然不能代替女性承受生理期的不適，不過男性大方地購買衛生棉，以健康的身心與女性朋友一起面對，這就是一種有溫度的帥，「月經平權，消弭月經貧窮，我們彼此相挺！」