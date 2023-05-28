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大陸 大陸焦點 特派現場

陸車市復甦速度低於預期　中汽協：有效需求尚未完全釋放

▲汽車出口,貨櫃,碼頭。（圖／CFP）

▲大陸車市復甦緩慢。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國汽車工業協會（中汽協）副秘書長陳士華27日表示，中國大陸汽車消費尚處於緩慢恢復過程中，復甦速度不及預期，「整體來看，市場需求動力仍然偏弱，有效需求尚未完全釋放。」

陳士華提到，因去年同期低基數效應影響，4月汽車市場產銷實現同比大幅增長。其中，新能源汽車產銷和汽車出口繼續延續良好態勢。

不過，陳士華指出，由於3月以來的非理性促銷潮造成消費者持幣觀望，汽車消費尚處於緩慢恢復過程中，加上商用車行業復甦速度不及預期，諸多不利影響下，4月產銷較3月有所下降。

陳士華強調，整體來看，當前大陸汽車市場需求動力仍然偏弱，有效需求尚未完全釋放。

根據中汽協的統計數據，今年1到4月，汽車產銷分別完成835.5萬輛和823.5萬輛，同比分別增長8.6%和7.1%。由於去年4月疫情導致生產供應基本停滯，汽車產銷一度出現斷崖式下跌，同期基數相對較低，今年1到4月累計產銷同比實現由負轉正。

不過，若和疫情前的2019年同期相比，今年1到4月汽車銷量仍有一定幅度的下滑。

今年1月，中汽協曾預測2023年大陸汽車市場將繼續呈現穩中向好發展態勢，呈現3%左右增長。陳士華說，由於今年市場不確定性因素增加，暫不對年初的預測進行調整，「考慮到近期國務院常務會議進一步部署穩經濟措施，確保經濟運行在合理區間。宏觀經濟的平穩運行，有望助推汽車市場消費需求進一步釋放。」

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