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大陸 大陸焦點 特派現場

陸「東風」56車款降至「白菜價」　外地人衝湖北車市訂單爆炸

▲大陸湖北省與東風車系聯合推出大型購車補貼方案，吸引買家前往展示廳看車。（圖／翻攝微博）

▲大陸湖北省與東風車系聯合推出大型購車補貼方案，吸引買家前往展示廳看車。（圖／翻攝微博，下同）

記者魏有德／綜合報導

大陸湖北3月祭出最強政企合作補貼方案，刺激當地車市，合作對象選擇大陸「東風」汽車旗下7個品牌，包括東風本田（Honda）、日產（Nissan）、標緻（Peugeot）及雪鐵龍（Citroen）等，其中，雪鐵龍C6車價甚至只要人民幣12萬元人民幣（約53.5萬元新台幣）的白菜價。消息一出，當地多間汽車門市出現民眾排隊的盛況，甚至還傳出外地人紛紛湧入湖北看車。

▲大陸湖北省與東風車系聯合推出大型購車補貼方案，吸引買家前往展示廳看車。（圖／翻攝微博）

《每日經濟新聞》報導，「東風系」品牌車型因高額的政企購車補貼令湖北車市瞬間沸騰。56款燃油及新能源車型，補貼額度從4000元至9萬元（人民幣，下同）不等，僅12萬就能拿下一輛東風雪鐵龍C6，有效期至3月31日……這些搶眼的數字，令春節前還在觀望的消費者毫不猶豫地走進了4S店。

從補貼方案觀察發現，東風標緻中高級車508L政企補貼優惠4萬元，補貼後最低售價僅為11.97萬元（約53.4萬元新台幣）；同樣作為法系車的雪鐵龍C3-XR，政企補貼5.6萬元，最低售價已進入6萬區間，創下了法系車在大陸市場的歷史最低售價。

▲大陸湖北省與東風車系聯合推出大型購車補貼方案，吸引買家前往展示廳看車。（圖／翻攝微博）

至於日系車方面，東風日產在此輪活動中推出12款車型參與補貼，其中，日產樓蘭（Murano）的最高補貼為6.8萬元，補貼後，其最低售價僅為11.19萬元（約50萬元新台幣）。

不少消費者紛紛表示，有不少外地客連夜進湖北，搶購傳說中的雪鐵龍C6，但4S店已經不再給下訂的機會；東風本田4S店內已經看不到現車，連展車都沒有了；有4S店防止消費者強行購買，已經把展車圍起來。

▲大陸湖北省與東風車系聯合推出大型購車補貼方案，吸引買家前往展示廳看車。（圖／翻攝微博）

湖北這次推出的政企聯合發放購車補貼，也引起大陸其他城市和車廠注意，包括比亞迪和長安汽車等企業也陸續公布補貼方案搶市。業內人士分析，湖北此舉一是為了刺激汽車消費，同時也是為了幫助東風集團下屬的汽車企業。

根據銷售數據顯示，2023年1至2月，東風集團下屬的多個汽車品牌均遭遇銷量下滑，而此舉將有助於提升車廠和經銷商的信心。

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