促轉會解編周年　台灣基進批蔡政府：開轉型正義倒車

▲台灣基進舉行「促轉會解編1周年，國防將領帶頭作亂」記者會。（圖／台灣基進提供）

記者呂晏慈／台北報導

促轉會解編屆滿一年，台灣基進28日批評，繼總統府與國防部以加強「全民國防」名目，擴編預算維護兩蔣陵墓，日前又有退輔會主委馮世寬提出謬論以反對拆除蔣氏銅像，蔡政府將轉型正義列為執政7年重大政績，其執政團隊卻大開轉型正義倒車，呼籲應推「除垢法」立法，並將轉型正義入憲。

台南市議員李宗霖提及，全台超過381條威權路名轉正工程，除台南幾乎毫無進展，136萬多人住在中山、中正及中華路上，人口最多；學校正名方面，尚有29所公立學校以中正為名；威權銅像移除比例更不到3成，教育部尚未與學校協商移除的校園威權象徵比例高達8成。

李宗霖批評中正紀念堂轉型遙遙無期，他說，如今中正廟內象徵威權的儀隊還在，展覽與前文化部長龍應台倡議的「功過並陳」相去不遠，蔡總統全面執政，進度還不如朝小野大的前總統陳水扁，「中正」廟改名需修法，然而明年總統大選將至，《國立中正紀念堂管理處組織法》的修正也無定論，中正廟如何轉型，政府亦應盡快說明。

台灣基進台北市黨部主委吳欣岱批評，馮世寬日前稱「假如我是受害者家屬，我想罵這個人，我都不知道他長什麼樣子」等言論，她表示，「秦檜的銅像都是跪著給人吐口水，在校園內放著騎著駿馬、高大威武的蔣介石銅像是為了罵他嗎？」吳認為，如此耍嘴皮維護威權象徵的人是台灣的政務官，可知轉型正義並未被政府列為優先順位。