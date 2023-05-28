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5／31世界無菸日近　名間親子生態園區辦無菸趴...7／1起全面禁菸

▲南投無菸家庭園遊會在2023世界無菸日前的周末登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投無菸家庭園遊會在2023世界無菸日前的周末登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局為響應5月31日「世界無菸日」，呼籲鄉親正視菸品對身體及環境危害，27日辦理「2023無菸家庭園遊會」，將衛教融入互動闖關活動，教導民眾反菸拒菸觀念、誘發吸菸者戒菸動機，希望打造無菸健康生活，吸引近千親子到場參與。

2023年世界無菸日主題為「我們需要的是食物，而不是菸品（We need food, not tobacco.）」，本次活動當天在名間親子生態園區登場，由縣府衛生局長陳南松主持，縣議員林儒陽、宋懷琳、游顥服務處主任蔡政軒和南投縣農產運銷股份有限公司經理簡寬于等也到場響應；陳南松邀請與會來賓一同宣誓反菸，並宣布自今年7月1日起將名間親子生態園區將規劃為全面禁止吸菸之場所。

▲南投無菸家庭園遊會在2023世界無菸日前的周末登場。（圖／南投縣政府提供）

陳南松表示，根據國民健康署的青少年吸菸行為調查結果顯示，吸菸比率雖逐年下降，但是室內外公共場所及家庭二手菸曝露情形仍偏高，平均每2.5至3位青少年就有1位曝露於二手菸環境中；而吸菸造成的肺部疾病常是慢性的，讓身心備受痛苦，二手菸的毒害和一手菸差不多，還有不可忽略的三手菸，不希望這樣的痛苦傳遞給下一代。

▲南投無菸家庭園遊會在2023世界無菸日前的周末登場。（圖／南投縣政府提供）

陳南松說，藉由闖關活動及菸害認知問卷，讓現場的大小朋友們都能從中瞭解吸菸與肺部健康的重要性，也教育民眾應懂得拒絕嘗試任何會使人成癮或成份不明的東西，自己建立良好的生活及健康習慣，讓青少年有仿效的模範；有家長表示，該活動讓自己更清楚認識吸菸的危害，更強化督促自己戒菸的決心。

衛生局提醒，民眾如有相關戒菸問題可撥打國民健康署免付費戒菸專線0800-636363，或洽詢全縣各鄉鎮市衛生所及戒菸合約醫事機構（https://www.ntshb.gov.tw/healthcenter/index?Parser=1,7,183,60,114）。

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