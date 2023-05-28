陸買房「免首付」倒拿225萬裝修款　刺激低迷房市涉違法行銷　

▲大陸各地房仲刺激買氣，推出「買房負首付」，倒給裝修費。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸走過疫情三年，近期不只一線城市房價下跌近20％，包括二線以下城市、城鎮房市也很慘淡，為了吸引買氣，有多個熱門城市的房產中介推出「買房負首付」。貸款買房不用支付頭期款，還可以從銀行另貸到一筆錢，最多發出大約50萬人民幣作為裝修款（約台幣225萬元）。實際上，根本是另一種高價貸款買房，或是買到問題屋，房仲行為能涉及違法。

陸媒《澎湃新聞》報導指出，近期各地推出中介銷售房屋優惠，「首付負1萬元！」也就是不需要頭期款，還能再拿1萬元（單位：人民幣，同下），大約4.5萬台幣。

除了「負首付」主要是返現退款，還有一種行銷手法是依靠拉高銀行的貸款。

廣東深圳某房產中介表示，「房子評估價570萬元，但是業主低價賣，賣520萬元。購屋者還是在銀行貸570萬元全款買這套房子，還剩下50萬元裝修。」買房子貸款不用出頭期款出，甚至還能提前拿到一些錢「套現」。

廣州市荔灣區一名房產中介也坦言，如果客戶提出「貸款套現」的要求，中介可以協助辦理。「這個是超貸，網簽報高價。房貸的話也可以買一些零首付，做評估拉高價格，然後就可以貸出來了。」

他直言，做法雖然可行，存在業主是否配合的不確定性，如果配合的原因可能是房屋本身有瑕疵。

▲陰陽合同、高價估值、高價貸款看似順利買房，後面涉嫌違法與糾紛問題不少。（圖／CFP）

不管是「負首付」與零首付、低首付、首付貸等有相似之處，全是瞞天過海花式營銷。大陸中原地產首席分析師張大偉進一步表示，這種做法業內俗稱為「高評高貸」，銀行評估價格比真實交易價格高，從而貸更多的款變相降低首付。

張大偉說，高評估值、高貸款額，還涉及「陰陽合同」、賣家配合控款等，漏洞在於銀行評估價有浮動空間，只要賣方同意即可。「本質上，則是赤裸裸的違法。」

既然涉嫌違法，實際操作困難嗎？「銀行肯定不會說能貸出來的，因為『高評高貸』本質上就是買方和開發商或者原房主聯起手來『騙』銀行的貸款嘛。」廣州一房產中介王勇（化名）表示。

北京市金訴律師事務所主任王玉臣進一步指出其中的法律風險，「首先，不論是所謂的零首付還是負首付，該付的錢終究還是要付的，無非是時間早晚的問題。」

他再次提醒其次，這種操作的房貸月供往往會提高一些，房貸期限越長負擔越大。採用這種模式，往往需要簽署陰陽合同，而且違法違規、明令禁止的，還存在被銀行斷貸、被監管部門處罰的可能性。