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大陸 大陸焦點 特派現場

台嘉賓評比西瓜擂台賽　「2023京台美麗鄉村論壇」聚焦農文旅交流

▲▼ 「2023京台美麗鄉村論壇」昨26日在北京大興和台灣高雄兩地以線上線下相結合方式同步舉行 。（圖／翻攝 京彩台灣）

▲ 「2023京台美麗鄉村論壇」舉行西瓜擂台賽，台灣西瓜加工商品、文創也列入其中。（圖／翻攝 京彩台灣）

記者任以芳／綜合報導

「2023京台美麗鄉村論壇」昨26日在北京大興和台灣高雄兩地以線上線下相結合方式同步舉行，主題圍繞鄉村振，另外舉行十分有趣「西瓜擂台大賽」，推廣台灣西瓜再加工產品，以及各類文創商品。

本論壇以鄉村振興為主題，邀請台灣150多位農業、文化旅遊業、鄉村發展相關協會組織及專家學者與北京嘉賓共聚一堂，深入拓展農業、文旅領域交流，加強京台基層民眾溝通，進一步深化兩地農文旅行業交流合作。

這次活動最大創新突破，把大興特色品牌活動「西瓜擂台大賽」融入其中，邀請台灣特邀評審嘉賓參與西瓜擂台比賽評比，添加台灣西瓜再加工產品、西瓜文創產品展示展銷等環節，以西瓜為紐帶聯動海峽兩岸。

▲▼ 「2023京台美麗鄉村論壇」昨26日在北京大興和台灣高雄兩地以線上線下相結合方式同步舉行 。（圖／翻攝 京彩台灣）

▲▼ 「2023京台美麗鄉村論壇」昨26日在北京大興和台灣高雄兩地以線上線下方式同步舉行 。（圖／翻攝 京彩台灣）

▲▼ 「2023京台美麗鄉村論壇」昨26日在北京大興和台灣高雄兩地以線上線下相結合方式同步舉行 。（圖／翻攝 京彩台灣）

參加活動的領導、兩岸嘉賓分別致詞，表達對兩岸合作交流的期待和美好願景。大興區台企代表、在興台胞進行發言，表達了對大興區營商環境、生活環境的肯定，推介更多台企台胞到大興落地興業。兩岸六家企業簽訂了合作備忘錄，開啓了更加深入的交流合作。

市台辦主任霍光峰為大興區第二批京台基層交流基地授牌，北京一輕食品集團有限公司等3家單位獲授牌匾。來自兩岸的8位農業領域專家學者、企業家進行了主旨發言及訪談議事，共話農業發展新思路、科技振興新篇章。

北京市台辦主任霍光峰、副主任李勁松，大興區區長劉學亮、區委常委張博，北京市農業農村局副局長張士功、北京市農村經濟研究中心副主任劉軍萍出席活動。

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