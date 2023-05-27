他結婚10年對法院提「婚姻無效」　網一看原因傻了：男的想另找



▲大陸一名謝姓男子和林姓女子結婚10年並育有一子，如今謝男卻以和林女具有血緣關係為由，對當地法院提出婚姻無效的訴訟。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸江西省一名謝姓男子和林姓女子，2013年結婚並育有一子，怎料謝男日前對當地法院提出婚姻無效訴訟，原來是他的父親與林女的母親互為親姊弟，同理2人也有血緣關係，而出於大陸法律有對「直系血親和三代以內的旁系血親結婚」明令禁止，因此法官判定謝男勝訴。

據陸媒《頭條新聞》報導，判決書指出，謝男和林女2012年不顧雙方父母是親姊弟，2012年開始戀愛與同居，接著2013年6月辦理結婚登記並育有一子，眼看夫妻關係迎來第一個10年，謝男卻以與林女是近親為由，對法院提出婚姻無效的訴訟。

江西省上饒市廣信區人民法院開庭審理期間，發現謝男父親與林女母親確實為親姐弟，證明謝男所言不虛。最終，法官據《中華人民共和國民法典》第一千零四十八條、第一千零五十一條，「禁止直系血親和三代以內的旁系血親結婚」之規定，判定謝男和林女的婚姻無效。

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消息一出掀起熱議，許多網友不免起疑，認為事情不單純，直呼「恕我直言，很明顯是有新歡了，這是男的想另找了吧」、「同居十年，得了兒子，還不用分家產，比白嫖還絕」、「依法拋妻棄子」、「結婚十年了，男方才想起來是表兄妹近親不能結婚嗎」、「孩子可憐，不能拒絕來到這個世界上」。

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