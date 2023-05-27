　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

他結婚10年對法院提「婚姻無效」　網一看原因傻了：男的想另找

大陸一名謝姓男子和林姓女子結婚10年並育有一子，如今謝男卻以和林女具有血緣關係為由，對當地法院提出婚姻無效的訴訟。（示意圖／Pexels）
▲大陸一名謝姓男子和林姓女子結婚10年並育有一子，如今謝男卻以和林女具有血緣關係為由，對當地法院提出婚姻無效的訴訟。（示意圖／Pexels）

圖文／CTWANT

大陸江西省一名謝姓男子和林姓女子，2013年結婚並育有一子，怎料謝男日前對當地法院提出婚姻無效訴訟，原來是他的父親與林女的母親互為親姊弟，同理2人也有血緣關係，而出於大陸法律有對「直系血親和三代以內的旁系血親結婚」明令禁止，因此法官判定謝男勝訴。

據陸媒《頭條新聞》報導，判決書指出，謝男和林女2012年不顧雙方父母是親姊弟，2012年開始戀愛與同居，接著2013年6月辦理結婚登記並育有一子，眼看夫妻關係迎來第一個10年，謝男卻以與林女是近親為由，對法院提出婚姻無效的訴訟。

江西省上饒市廣信區人民法院開庭審理期間，發現謝男父親與林女母親確實為親姐弟，證明謝男所言不虛。最終，法官據《中華人民共和國民法典》第一千零四十八條、第一千零五十一條，「禁止直系血親和三代以內的旁系血親結婚」之規定，判定謝男和林女的婚姻無效。

[廣告]請繼續往下閱讀...

消息一出掀起熱議，許多網友不免起疑，認為事情不單純，直呼「恕我直言，很明顯是有新歡了，這是男的想另找了吧」、「同居十年，得了兒子，還不用分家產，比白嫖還絕」、「依法拋妻棄子」、「結婚十年了，男方才想起來是表兄妹近親不能結婚嗎」、「孩子可憐，不能拒絕來到這個世界上」。

延伸閱讀
宿敵陳沂酸「有前科」　鄭家純：我們對製造仇恨的人，有點太仁慈了
撼動宗教世界！86歲教宗發燒　方濟各取消接見行程
男友摸黑進房間⋯她見影片氣哭「你搞的是我媽」　弟目睹：床在晃

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
泰國進口雞蛋發霉！桃園勒令下架3312盒　外殼正常竟當液蛋賣
快訊／超商浩克現身健美公開賽！　排名出爐
爸化療「每3周要付11萬」！婆婆聽完硬塞紅包給她　萬人被暖哭
英15歲少女海邊遭性侵！　19歲男「強拖進水中」千人面前硬上

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

愛爾麗盃弱勢助學慢速壘球賽開打　4隊揮棒競技比賽獎金捐作弱勢助學

狂酸中俄兩大國「懷有虛幻歷史想像」！薛瑞元曝和立陶宛會談有共鳴

泰國進口雞蛋發霉！桃園勒令下架3312盒　外殼正常竟當液蛋賣

超商浩克現身健美公開賽！「展現肌肉線條」奪第3名　背部仍見傷疤

爸化療「每3周要付11萬」！婆婆聽完硬塞紅包給她　萬人被暖哭

好市多1神物上架！「害他繞好幾圈」超想買　內行推爆：超好吃

他結婚10年對法院提「婚姻無效」　網一看原因傻了：男的想另找

世衛行動團返國！仍無法參與WHA　薛瑞元：不滿意但不挫折

國泰前空姐抖大內幕　空服員寧招台灣人也不願找「大陸人」

天熱就這樣玩！馬拉灣今開幕　千人「台客裝扮」衝優惠搶入園

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

妹子生日收「壽塔+女子樂隊」　她一臉驚慌...網：差點被送走

媽一招讓哭鬧兒乖坐汽座　正確教育觀念讓網友讚翻

紅豆妹「台語碎唸」豹貓　父女機關槍轟炸喵無奈

神猛手工修復汽車凹痕　免烤漆、無需換板金！

男買冰炫風要求不攪拌　自備電鑽DIY完美融合！

愛爾麗盃弱勢助學慢速壘球賽開打　4隊揮棒競技比賽獎金捐作弱勢助學

狂酸中俄兩大國「懷有虛幻歷史想像」！薛瑞元曝和立陶宛會談有共鳴

泰國進口雞蛋發霉！桃園勒令下架3312盒　外殼正常竟當液蛋賣

超商浩克現身健美公開賽！「展現肌肉線條」奪第3名　背部仍見傷疤

爸化療「每3周要付11萬」！婆婆聽完硬塞紅包給她　萬人被暖哭

好市多1神物上架！「害他繞好幾圈」超想買　內行推爆：超好吃

他結婚10年對法院提「婚姻無效」　網一看原因傻了：男的想另找

世衛行動團返國！仍無法參與WHA　薛瑞元：不滿意但不挫折

國泰前空姐抖大內幕　空服員寧招台灣人也不願找「大陸人」

天熱就這樣玩！馬拉灣今開幕　千人「台客裝扮」衝優惠搶入園

《QUEENDOM PUZZLE》名單出爐！　26位女偶像「最終7位組團出道」

女攀中橫四辣屏風山！肺水腫「暈倒2次」　黑鷹吊掛下山送醫

快訊／請益之旅不斷！侯友宜見陳冲　親揭「語重心長的一句話」

秒飛日本！南投複合式咖啡廳　民宿、榻榻米下午茶區日式氛圍拉滿

樓上狂敲1年！妹子「1物水泥封印」報復　全場驚嘆：直接搬走

住戶不交管理費！管委會能把電梯磁扣消磁嗎？律師揭實務見解

日女搭客運「被關行李艙」！急駛1.6公里　司機終點站才發現

烏軍已準備好發動反攻　烏克蘭高官曝「最快在明天」

愛爾麗盃弱勢助學慢速壘球賽開打　4隊揮棒競技比賽獎金捐作弱勢助學

狂酸中俄兩大國「懷有虛幻歷史想像」！薛瑞元曝和立陶宛會談有共鳴

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

生活熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

瑪娃最新路徑曝！7縣市躲不過雨襲

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

稱南部水質異常　「再睡5分鐘」道歉

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的

黃仁勳開場大秀台語！笑稱「不標準」：越想越緊張

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

愛愛「摩擦時間曝光」！她曝：女生最喜歡

瑪娃風速破紀錄3地防雨！巨浪先襲台

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

瑪娃出現雙眼牆「強度已超過顛峰」　全球路徑預測曝光

周一晨發海警！強颱雨彈連轟4天

李坤城兒怒控「林靖恩5行徑」

瑪娃最新路徑曝！7縣市躲不過雨襲

李坤城「存款幾乎見底」負債內幕曝！

婦人報警　警上門翻出陳年3嬰骸

快訊／深夜大雨特報　颱風3重點提醒

男怨打方向燈換車道遭罰3000！網揪2關鍵

7-11思樂冰開賣了！每日限量30杯　價格曝光

妹子吃完火鍋喉嚨痛！就醫10分鐘亡

比鮮奶茶好喝「妹子每天喝1杯」　內行上癮：一生推

稱南部水質異常　「再睡5分鐘」道歉

挖呀挖正妹老師「吃飯照流出」

男照顧媽媽20年失控　母被狂揍7天慘死

曾文水庫蓄水量3天掉900萬噸！南水局解答

更多

最夯影音

更多
正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得

正妹和家人分享隆乳成果　媽媽讚嘆：幾10萬有值得
前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

前輔導長內內轉戰成人直播主　鄧佳華「邀拍片」..她秒拒絕

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

金宣虎記者會「衝下台搶鳳梨」XD　聽到「想在酒窩游泳」害羞笑了

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

韓亞飛機逃生門「高空打開」　30歲男遭逮：曾碰緊急拉桿

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

連超2車絕命影片曝！廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面