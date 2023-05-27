快訊／震驚「三姊姑姑」林文月辭世　連勝文：她留給後世完美學術典範

▲連勝文今不捨林文月辭世。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

知名作家林文月美國加州時間26日過世，享耆壽90歲。對此，國民黨副主席連勝文今（27日）表示，他內心感到震驚與不捨，因為林文月是他從小學習的榜樣，雖說林已經離去，但相信她已留給了後世一個完美的學術典範。

林文月身兼學者、作家與翻譯家等身分，專精六朝文學、中 日比較文學，曾耗時5年半翻譯日本長篇小說《源氏物語》，是該書史上第二個漢語全譯本，而她也是連戰的表姊。令人難過的是，林文月兒子郭思蔚在臉書表示，林文月26日在加州奧克蘭家中安詳辭世。

對此，連勝文辦公室27日向《東森新媒體ETtoday》轉述連勝文對於林文月的辭世讓他內心感到震驚與不捨。連勝文說，「三姊姑姑從我們小時候開始就是我們學習的榜樣！她雖說已經離我們而去，但我相信她已留給了後世一個完美的學術典範」。

另外，前副總統連戰辦公室主任彭國省也向記者說，林文月搬到美國長住後，但其女兒郭思敏與連戰女兒連詠心等人都有密切聯絡，所以今天清晨連詠心與郭思敏曾聯絡過，同時表達哀悼，並於今早約9時許通電告知連戰與連方瑀，而連戰夫妻倆得知此事後，非常哀痛。

▼林文月美國加州時間26日辭世。（圖／新北市文化局）