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《源氏物語》譯者作家林文月辭世　曾被讚「台大第一景」校園傳奇

▲▼曾翻譯日本經典名著《源氏物語》，前輩作家林文月辭世，享耆壽90歲。（圖／取自許悔之Facebook）

▲曾翻譯日本經典名著《源氏物語》，前輩作家林文月辭世，享耆壽90歲。（圖／翻攝於許悔之Facebook）

記者林育綾／台北報導

曾翻譯日本經典名著《源氏物語》，身兼學者、作家、譯者身分的前輩作家林文月，於美國加州時間上午9時許過世，享耆壽90歲。她在台大任教期間，更被讚譽為「台大第一景」，吸引了一票學生粉絲，是校園傳奇。長年擔任她作品編輯的有鹿文化創辦人許悔之也在臉書發文表示，致電給林文月之子表達安慰時，自己卻哭了。

林文月是台灣彰化人，1933出生於上海日本租界，小時住上海公共租界，也接受日本式教育啟蒙，直到小學六年級遷居台灣後才開始接受中文教育，如此錯綜的文化、國籍及多語環境的成長背景，成為她日後寫作、翻譯的養分。

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曾翻譯過多部日本文學名著，如《源氏物語》、《和泉式部日記》、《枕草子》等；而她的學術專長則在六朝文學、中日比較文學，還曾經在大學教授現代散文。

林文月的散文也受到矚目，作品曾多次被國立編譯館選為國、高中生課本教材，像是〈翡冷翠在下雨〉被收錄在高中國文課本當中。

▼林文月曾被拍攝紀錄片《讀中文系的人》：

林文月的文采和教學魅力十足，在台大任教期間，更吸引了一票學生粉絲組成「望月派」，是校園傳奇，當時被讚譽為「台大第一景」。

2016年趨勢教育基金會與國家圖書館，曾聯合推出「向林文月致敬」系列活動，還有目宿媒體拍攝紀錄片《讀中文系的人》，依循著林文月的散文創作，回顧她在戰亂時代大變動與大遷徙的童年。

▲▼曾翻譯日本經典名著《源氏物語》，前輩作家林文月辭世，享耆壽90歲。左起：林文月、林懷民、蔣勳。（圖／取自許悔之Facebook）

▲有鹿創辦人許悔之提到，林文月、蔣勳兩位作家，是他堅持出版業的重要動力。左起：林文月、林懷民、蔣勳。（圖／取自許悔之Facebook）

長期擔任林文月作品編輯的有鹿文化創辦人許悔之，得知消息後，在臉書發文提到，「打電話給林文月老師的公子郭思蔚兄，應該要做安慰的人，沒有用的我，哭了。」

他表示，自己一生一直做著編輯出版的行業，沒有改行，林文月和蔣勳兩位老師，是鼓舞他最重要的原因。「人與文的豐厚美好，使我挫折時繼續向上一著、繼續前行——我偏執地想著：只有做這一個行業，我才能遇到他們兩位吧⋯⋯」

許悔之也讚，「林文月老師一生，人美、心美、文章譯筆應世風範都美——是一位宛若六朝風華人物的人，就像她的研究專業：陶謝與六朝文學。」

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