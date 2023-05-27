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小玉變臉幕後技術「深偽」曝光　北市警憂心成詐騙新花招

▲▼小玉變臉幕後技術曝光，警方憂恐成詐騙手段。（圖／記者邱中岳翻攝）
▲小玉變臉幕後技術曝光，警方憂恐成詐騙手段。（圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

科技的進化往往帶來令人意想不到的改變，如同雙面刃般，為文明帶來創新與變革的同時，卻也讓歹徒動起歪腦筋，進而催生出更加可怕的犯罪手法。有詐騙集團利用AI(Artificial Intelligence)人工智慧，有一種名為「深偽（Deepfake）」技術的應用，製造假聲音、換臉取信被害人騙取財物。

近期相當火紅的AI(Artificial Intelligence)人工智慧，有一種名為「深偽（Deepfake）」技術的應用，其結合了深度學習和影像合成，能以逼真的方式替換或操縱現有的媒體內容，以達到換臉、變聲等效果。

多年前，「深偽」技術犯罪主要與偽造成人影片(如YouTuber小玉的換臉事件)或模仿政治人物、名人進行宣傳有關，可能涉及假訊息散布、誹謗以及侵犯個人隱私等罪刑。

然而隨著該技術的取得愈發容易，期應用範圍亦逐漸擴展到其他領域，包括娛樂、新聞、社交媒體，乃至詐騙手法的精進；臺北市政府警察局針對此技術進行研析，列舉出下列詐欺手法:

首先，電話詐騙(猜猜我是誰)，利用模仿特定人物聲音的功能，恐遭歹徒用於仿冒家人、朋友或其他知名人士的聲音，以利向受害者索取金錢與個人資料。

其次，視訊詐騙，深偽技術可用於合成擬真的影片、語音，或結合視訊功能，冒充企業高層，藉此對下屬發送虛假的指示，例如要求轉移資金或提供機密信息。

近期大陸便出現一起科技公司老闆接到AI換臉詐騙視訊電話的案例，一夕間遭詐430萬人民幣(約1873萬新台幣)。

再者，恐嚇詐騙，個人肖像可能遭詐騙集團移花接木，用以合成不雅照片，再寄送予當事人藉機恐嚇勒索。今年3月便曾有多位國內知名大學教授，收到類似的合成照片與恐嚇信息的騷擾。

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