　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台大教評會今審陳明通學倫案　校方不公布結果「將函復檢舉人」

▲▼陳明通 出席立法院外交國防委員會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國安局前局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）

文／中央社

前國安局長陳明通遭檢舉疑涉學生論文指導不周案，台灣大學今天召開校級教師評審委員會，但校方會後不願說明會議結果，僅說學倫案件將函復檢舉人。

前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦被指控論文抄襲，經台灣大學審定後，國家發展研究所的碩士學位雙雙被撤銷，兩人的指導教授、前國安局長陳明通也被檢舉涉學生論文指導不周，台大因而啟動教師評審委員會3級3審（系所、學院、學校）程序。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台大國家發展研究所、社會科學院日前都已作成決議，今天召開校級的教評會。校方今天傍晚以文字回應媒體指出，教師懲處案件包含個資，若直接公開可能違反政府資訊公開法、個人資料保護法。因此學術倫理審議結果，將由學倫會函復檢舉人。

台大指出，校級教評會為合議制，由35名校內教師擔任委員，依法辦理涉及教師權益的審議事項。決議的結果，若有必要會報到教育部。

由於陳明通已由台大提出退休申請，目前退休案已送到教育部。教育部長潘文忠日前在立法院表示，教育部會等台大將學倫案結果報部後，再核處陳明通退休案。

教育部今天傍晚表示，目前尚未收到台大回覆陳明通涉及學術倫理相關案件審議結果。有關陳明通退休案，將視學校審議結果依相關法規辦理。

依照「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第25條第1項第4款，教職員如果被停聘、解聘、不續聘，主管機關將不受理其退休申請。也就是說，陳明通如果因學術倫理案被解聘，將無法自台大退休，無法領取教職退休金。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
飛機還在飛！男開逃生門想跳機　他目睹「乘客一個個昏倒」
快訊／警察勤務加給「將調高15%」　行政院拍板
北市湯包店驚見「肥鼠聚餐」　衛生局回應了
詹雅雯腦動脈瘤神奇消失！　醫揭可能情況
吃完火鍋喉嚨痛！　陸妹子「心跳停止」死亡
好市多A肝莓果領慰問金傳要「拋棄一切權利」　北市府要求刪除
張正偉職棒生涯1396安　轉戰業餘宣布引退

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台大教評會今審陳明通學倫案　校方不公布結果「將函復檢舉人」

你也錯了嗎？剩飯「放電鍋保溫」超危險　1細菌長年害人不淺

北市湯包店驚見「肥鼠蒸籠聚餐」　衛生局回應了

一傳LINE訊息！曖昧對象「1舉動」嚇壞她　過來人尷尬：真的忍不住

婚宴龍頭林皇宮遭踢爆「欠薪+老鼠橫行」　衛生局稽查驚見7大缺失

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的：一堆人常吃

【廣編】禁止孩童吃零食就是對孩子好？營養師程涵宇籲：養成正確糖份攝取習慣

「5種面相」貴人運旺！命理專家：這裡飽滿最有福氣、得大財

32歲女突斷氣！左心室成「章魚弧狀」　罹心碎症候群搶回一命

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

王思佳遭指「看不起窮人」反駁了　從沒自稱貴婦：我是盤子王..大嘆好累

3、4月統一發票開獎！　千萬得主是不是你？

漫威《星際異攻隊3》口碑爆棚重返榮耀！　第五階段必看《蟻人與黃蜂女：量子狂熱》

鬼鬼請辭《營業中》「怕表現不好」　認沒聯絡禾浩辰「公開電話徵友」XD

「萬秀洗衣店」秀娥阿嬤逝世！　孫子證實：陪她走完最後一段路

台大教評會今審陳明通學倫案　校方不公布結果「將函復檢舉人」

你也錯了嗎？剩飯「放電鍋保溫」超危險　1細菌長年害人不淺

北市湯包店驚見「肥鼠蒸籠聚餐」　衛生局回應了

一傳LINE訊息！曖昧對象「1舉動」嚇壞她　過來人尷尬：真的忍不住

婚宴龍頭林皇宮遭踢爆「欠薪+老鼠橫行」　衛生局稽查驚見7大缺失

小6生只吃蒸煮物竟脂肪肝！醫點名「2食物」害的：一堆人常吃

【廣編】禁止孩童吃零食就是對孩子好？營養師程涵宇籲：養成正確糖份攝取習慣

「5種面相」貴人運旺！命理專家：這裡飽滿最有福氣、得大財

32歲女突斷氣！左心室成「章魚弧狀」　罹心碎症候群搶回一命

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

東森力邀攝影大師林炳存　為3大千萬直播主操刀拍時尚大片

史上第7大！外資買超台股432億　敲進台積電6.9萬張

快訊／行政院拍板　警察勤務加給7月起調高15%

台大教評會今審陳明通學倫案　校方不公布結果「將函復檢舉人」

畢業季「人選之人」必備特賣　電腦平板、彩妝大熱銷

扣不到內衣是警訊！「1疾病」纏身　醫示警：不痛≠好了

你也錯了嗎？剩飯「放電鍋保溫」超危險　1細菌長年害人不淺

Keanna「敷面膜買咖啡」自豪沒被認出！一看杯子糗了：電影都騙人

北市湯包店驚見「肥鼠蒸籠聚餐」　衛生局回應了

林詔恩正統高壓左投　餅總高評價：類似金廣鉉

大叔貓「咬字清楚」喊5次老吳　 網笑歪：來了來了別再催！

生活熱門新聞

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

颱風天前「做2件事」恐猝死　醫示警：無三高也會中鏢

「強颱」瑪娃又長胖！放颱風假機率曝光

今年地表最強颱！瑪娃今明顛峰狀態「朝台灣前進」

第4波疫情專攻「天選之人」！名醫曝原因：青壯年確診有1共通症狀

學生站一排滑手機！網見角落「1亮點」笑：他是狠人

快許願！　久違的「天赦日」要來了

美國最新預測！瑪娃颱風「回頭」朝台灣　氣象局：外海北轉機率高

可接受公司沒尾牙員旅？網1原因同意

邪惡牛肉麵「泡麵哪家最頂？」內行推爆1款

露營爬山退流行？　網曝2原因

更多熱門

相關新聞

反原民歧視！台大生疾呼「全民原教」　籲成立族群平等委員會

反原民歧視！台大生疾呼「全民原教」　籲成立族群平等委員會

近期台大接連爆發歧視性言論事件，包括以「火冒4.05丈」布條諷原住民生加分制度，以及經濟系學生會選舉爆歧視性言論，台大原住民學生反歧視小組今（26日）透過「去污名、反歧視、挺原民」藝術行動表達不滿，高喊「全民原教要生效、族群申訴有管道」口號，除提出「成立族群平等委員會」等四大訴求，並遞交反歧視意見書與連署書給台大，校方則回應，將會成立工作小組，邀請原住民師生參與討論訴求中提出的建議。

台大明畢典！教授控「校內不見國旗」　孫大千批：連國家也換了？

台大明畢典！教授控「校內不見國旗」　孫大千批：連國家也換了？

搶看NVIDIA黃仁勳！明天台大畢典媒體報名爆滿　校方提前截止

搶看NVIDIA黃仁勳！明天台大畢典媒體報名爆滿　校方提前截止

台大生選舉　價值觀偏差又不負責

台大生選舉　價值觀偏差又不負責

台大選舉今投票　他自曝曾跟阿嬤性交

台大選舉今投票　他自曝曾跟阿嬤性交

關鍵字：

台大陳明通學倫

讀者迴響

熱門新聞

即／撞1700萬賓利　男大生不治

男大生撞賓利不治　家屬恐免賠車損

釘槍氣爆　工人膝蓋以下被炸斷

賴家子女控阿公偷兒財產　5億送高中生　

禾浩辰脫稿認跟韓國妹「發生2次一夜情」

5億高中生母「嫁碾米廠豪門」！前雇主曝：婚禮如喪禮

瑪娃進逼發陸警機率曝！雨彈強襲7地區

「超商浩克」暴走後首發聲！1舉洩感情狀況

做愛用力過猛　他GG當場「斷成3節」

瑪娃達「頂級強颱」！暴風圈「奔家門口」　最快下周一上午發海警

快訊／全家開出2張千萬發票

水龍頭「開關竟在地上」！6千人讚：家裡也想裝

八點檔女星認「同居演員男友」！　朝結婚邁進「有了就生」

LINE「6款可愛貼圖」快下載！　隱藏版賺到了

廂型車轉彎撞倒女騎士　30歲護理師內臟破裂亡

更多

最夯影音

更多
星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋

星展 X 永續英雄聯盟：馳綠國際 把垃圾變潮鞋
孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

孩子玩受傷引爆家長群互嗆　他撂「10車13人」堵幼兒園

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

13歲柴失智「忘記怎麼轉彎」　卡廁所出不來...只記得媽媽

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

女移工成密醫「1顆牙套3千」　用生鏽老虎鉗當工具看診！

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

蘋菓西打驗出黴菌、酵母菌　600ml也混濁！最高罰2億

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面