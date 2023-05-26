台大教評會今審陳明通學倫案　校方不公布結果「將函復檢舉人」

▲國安局前局長陳明通。（圖／記者屠惠剛攝）



文／中央社

前國安局長陳明通遭檢舉疑涉學生論文指導不周案，台灣大學今天召開校級教師評審委員會，但校方會後不願說明會議結果，僅說學倫案件將函復檢舉人。

前新竹市長林智堅、行政院副院長鄭文燦被指控論文抄襲，經台灣大學審定後，國家發展研究所的碩士學位雙雙被撤銷，兩人的指導教授、前國安局長陳明通也被檢舉涉學生論文指導不周，台大因而啟動教師評審委員會3級3審（系所、學院、學校）程序。

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台大國家發展研究所、社會科學院日前都已作成決議，今天召開校級的教評會。校方今天傍晚以文字回應媒體指出，教師懲處案件包含個資，若直接公開可能違反政府資訊公開法、個人資料保護法。因此學術倫理審議結果，將由學倫會函復檢舉人。

台大指出，校級教評會為合議制，由35名校內教師擔任委員，依法辦理涉及教師權益的審議事項。決議的結果，若有必要會報到教育部。

由於陳明通已由台大提出退休申請，目前退休案已送到教育部。教育部長潘文忠日前在立法院表示，教育部會等台大將學倫案結果報部後，再核處陳明通退休案。

教育部今天傍晚表示，目前尚未收到台大回覆陳明通涉及學術倫理相關案件審議結果。有關陳明通退休案，將視學校審議結果依相關法規辦理。

依照「公立學校教職員退休資遣撫卹條例」第25條第1項第4款，教職員如果被停聘、解聘、不續聘，主管機關將不受理其退休申請。也就是說，陳明通如果因學術倫理案被解聘，將無法自台大退休，無法領取教職退休金。