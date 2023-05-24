台大選舉今天投票　性平會候選人「跟阿嬤性交」也在列

記者黃翊婷／綜合報導

台大經濟系系學會正副會長選舉其中一組候選人搭檔被認為提出充滿歧視的政見，例如「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」等等，引發各界抨擊。台大九合一選舉將在今日（24日）投票，但有網友發現，在性平委員會的候選人中，有一名法律系的陳姓學生經歷和政見也很奇特，其中一項居然是「跟阿嬤發生過性行為」。

▲台大九合一選舉部分候選人的經歷和政見被認為涉及歧視。圖為台大校園。（圖／ETtoday資料照）

台大九合一選舉將選出學生會長、學生代表大會學生代表、性別平等委會學生委、研究生協會會長、研究生協會研究生代表、文學院學生會會長、社會科學院學生會會長、電機工程學系學生會會長、生物資源暨農學院學生會長，並在今日（24日）進行投票。

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▲有候選人在經歷中聲稱「跟阿嬤發生過性行為」。（圖／翻攝自選舉公報，下同。）

不過，在經濟系系學會正副會長候選人爆出歧視爭議之後，有網友發現，在台大學生會選委會公布的選舉公報中，性別平等教育委員會學生委員陳姓候選人的經歷和政見也很奇特，例如經歷中的第9點是「跟阿嬤發生過性行為」，還在後方強調「真的」，當事人甚至親自解答是「外送高溫茶」。

▲第19、20點政見也掀起網友討論。

此外，該名候選人的政見還有「各系取消微積分必修，因為現代數學是男人的產物，微積分課程中沒有任何女性數學家」、「提供生理男性每月2000元的餐費補貼，因為生理男性的平均食量、代謝率都較生理女性高，所以需要更多食物，餐費補貼是一種消除先天不平等的積極矯正措施」，再次掀起網友討論是否涉及歧視，但也有人覺得他是故意反串。

▲經濟系系學會正副會長候選人的爭議政見。（圖／翻攝自Facebook／台大經濟系學會）

回顧台大近期的爭議事件，起初是經濟系系學會正副會長陳姓和謝姓候選人提出的政見惹怒大眾，政見內容包含「LGBTQ與狗不得在會中辦打傳說對決」、「A罩杯以下女生國防必修2學分」、「ㄐㄐ10公分以下要上家政課」、「大四畢業母胎單身進行結紮手術」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」等等，雖然事後兩人已經道歉，但還是難平眾怒。

▲暗諷原住民族學生加分的布條。（圖／台大學生會提供）

此外，台大學生會日前舉辦「言論自由月」活動，竟然出現「火冒4.05丈」布條，暗諷原住民族學生加分，導致校內原住民學生不滿。對此，台大校方23日發布公開道歉聲明，「我們深感遺憾並責無旁貸」，並強調任何違反人權價值和相關法律的歧視，無論出於惡意或玩笑，皆不能被接受，台大將著手研擬成立相關委員會，並邀請校內師生參與規劃，期待藉由制度性設置，積極保障教職員工生免受歧視權益。

台大經濟系助理教授蘇軒立也在臉書發文表示，針對學生候選人政見涉及歧視性言論一事，最大的問題在於「開玩笑」的學生不知道界限在哪裡，而且是真的對性平無知，這其實反映出教育沒做好，沒做好的原因是社會沒有提供適當環境，以及改善環境的辦法，根源在於兒童的早期教養，教育父母正確的教養方式與創傷知情。