地表最強阿公！90歲開車24hsr不斷電　迷航大台中：會自己回家

▲▼1名90歲黃姓男子連續開車24小時不斷電，迷航大台中。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市1名90歲黃姓男子23日一早向家人說要去找朋友，獨自開車外出，但直到隔天早上都沒回家，家人擔心得打電話詢問，黃男只是淡淡的說「我會自己回家，不用來找我。」警方獲報後從車行軌跡赫然發現，黃男開的老賓士一直移動中，而且24小時不停在台中市兜圈子，甚至還開到南投草屯，直到員警從半路攔截，黃還是堅稱「不要通知我家人」，連員警都認為黃男不斷電的「開歸剛欸」，覺得很不可思議。

台中市警察局第二分局永興派出所巡佐彭聖傑、警員謝苡晨，24日上午8點多獲報，指父親前一天上午9點就開車外出，理由是要找朋友、買東西，沒想到整整一天還未返家，雖然都能透過電話聯繫上，但固執的父親堅稱沒有迷路，自己會開車回家，卻怎樣都不願透露他目前的位置，讓家屬十分擔心。

員警受理後調閱黃男車牌，發現黃男的車子仍在移動中，而且整整開了24小時，車子不停在台中市兜圈子，足跡遍及太平區、南區、烏日區、西屯區，完全就是迷了路，當下從監視器得知，黃男正從霧峰往南投草屯方向行駛，家屬聽聞決定前往尋找，不料，才過幾分鐘，黃男又從草屯往台中市方向開，行蹤捉摸不定。

員警根據黃男可能的行駛路線，早在半路堵他，沒想到黃男竟出奇不意地來個大迴轉，又往另一個方向駛去，員警仍不放棄，深怕黃男又跑離台中市，便沿著黃男的路線持續追尋，終於追上黃男，立即上前攔車，但是一臉疲憊、雙眼紅通通的黃男還是堅持「不要通知我家人，我會自己回去」，不久，家人趕來了，結束黃男24小時不斷電之旅，讓家人放下心中大石。